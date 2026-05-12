Евгения Евсеева
Деньги

eBay отклонила предложение GameStop о покупке за $56 млрд

Оно не вызывает доверия, отметила компания.

Источник: Bloomberg 
  • В мае 2026 года американская сеть магазинов видеоигр GameStop предложила купить eBay за $56 млрд при рыночной капитализации маркетплейса в $48,01 млрд, а самого ритейлера — в $10,38 млрд.
  • Покрыть 50% сделки предлагалось деньгами, оставшееся — акциями GameStop. Также у сети было «необязательное гарантийное письмо» от TD Bank о предоставлении кредитов на $20 млрд.
  • Теперь же eBay официально отклонила это предложение, пишет Reuters. Компания отметила, что оно для неё «непривлекательное» и «не вызывает доверия», сообщает WSJ.
  • Она также усомнилась в финансовой состоятельности сделки и указала, что слияние двух компаний может привести к финансовым и операционным рискам — каким именно, не раскрыла.
  • GameStop планировала превратить eBay в «серьёзного конкурента Amazon»: объединить сеть магазинов с онлайн-платформой и, к примеру, сделать свои торговые точки пунктами приёма и проверки на подлинность товаров от продавцов на eBay.
  • Также глава сети Райан Коэн говорил, что если руководство eBay не примет предложение, он «готов вступить в борьбу за место в совете директоров» и обратиться напрямую к акционерам.
  • На фоне новостей стоимость акций eBay на 13:46 мск упала на 2,09% — до $105,87 за штуку. Акции GameStop — на 4,81%, до $22,06.
Полина Лааксо
Инвестиции
«Гендиректором GameStop я быть не хотел, а главой eBay стать хочу и сделаю всё, чтобы его выкупить»

Зачем руководителю видеоигровой офлайн-сети маркетплейс, который в четыре раза крупнее.

Райан Коэн. Источник фото: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.wsj.com%2Farticles%2Fryan-cohen-takes-stake-in-nordstrom-11675382489&postId=2918022" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">WSJ</a>

22 комментария