eBay отклонила предложение GameStop о покупке за $56 млрд

Оно не вызывает доверия, отметила компания.Источник: Bloomberg В мае 2026 года американская сеть магазинов видеоигр GameStop предложила купить eBay за $56 млрд при рыночной капитализации маркетплейса в $48,01 млрд, а самого ритейлера — в $10,38 млрд.Покрыть 50% сделки предлагалось деньгами, оставшееся — акциями GameStop. Также у сети было «необязательное гарантийное письмо» от TD Bank о предоставлении кредитов на $20 млрд.Теперь же eBay официально отклонила это предложение, пишет Reuters. Компания отметила, что оно для неё «непривлекательное» и «не вызывает доверия», сообщает WSJ.Она также усомнилась в финансовой состоятельности сделки и указала, что слияние двух компаний может привести к финансовым и операционным рискам — каким именно, не раскрыла.GameStop планировала превратить eBay в «серьёзного конкурента Amazon»: объединить сеть магазинов с онлайн-платформой и, к примеру, сделать свои торговые точки пунктами приёма и проверки на подлинность товаров от продавцов на eBay.Также глава сети Райан Коэн говорил, что если руководство eBay не примет предложение, он «готов вступить в борьбу за место в совете директоров» и обратиться напрямую к акционерам.На фоне новостей стоимость акций eBay на 13:46 мск упала на 2,09% — до $105,87 за штуку. Акции GameStop — на 4,81%, до $22,06.Полина Лааксо