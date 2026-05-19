Артур Томилко
Деньги

ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Деньги списываются в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка.

Фото ТАСС
Фото ТАСС
  • Услуга доступна в мобильном приложении ВТБ «в десятках миллионов» торговых точек по всему Китаю, рассказали в банке.
  • Для оплаты нужно открыть отсканировать QR-код на чеке или терминале магазина через приложение. Максимальная сумма одной операции — 70 тысяч рублей, комиссии за услугу нет.
  • По словам банка, в Китае «QR-код давно вытеснил наличные» — технологией ежедневно пользуются 90% населения страны.
  • Оплата по QR-коду через приложение ВТБ также работает в Египте, Таджикистане, Турции, Кыргызстане и Вьетнаме.

