ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Деньги списываются в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка.Фото ТАССУслуга доступна в мобильном приложении ВТБ «в десятках миллионов» торговых точек по всему Китаю, рассказали в банке.Для оплаты нужно открыть отсканировать QR-код на чеке или терминале магазина через приложение. Максимальная сумма одной операции — 70 тысяч рублей, комиссии за услугу нет.По словам банка, в Китае «QR-код давно вытеснил наличные» — технологией ежедневно пользуются 90% населения страны.Оплата по QR-коду через приложение ВТБ также работает в Египте, Таджикистане, Турции, Кыргызстане и Вьетнаме.