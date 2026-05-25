По итогам 2025 года её чистый убыток вырос более чем втрое. Источник фото: РБКУведомление о сокращениях «МойОфис» разослал сотрудникам в середине мая 2026 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух близких к компании собеседников. По их словам, в штате хотят оставить только техподдержку, а остальных уволят.Один из них рассказал, что под сокращение попали «многие департаменты почти в полном составе». Но численность и специализацию источники не уточнили. В 2024 году в штате компании работало около 1100 человек. В 2025 году — 1028, следует из данных «Контур.Фокуса».По словам неназванного участника чата бывших сотрудников «МоегоОфиса», сотрудников пытались уволить без выплат и в ряде случаев под «мнимыми предлогами» вроде опозданий на десять минут и задержек командировочных отчётов на день. «Нормальные» условия начали предлагать, когда сотрудники «организовали профсоюз». Что это за условия — неизвестно.В марте 2026 года гендиректор компании Вячеслав Закоржевский разослал сотрудникам письмо о том, что «МойОфис» столкнулся с «серьёзными финансовыми трудностями» и потому пересмотрит портфель и организационную структуру, но тогда гарантировал соблюдение Трудового кодекса (ТК), рассказывало CNews.Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что, согласно ТК, в случае массовых сокращений компания обязана уведомить профсоюз и службу занятости, а также самих сотрудников — не менее чем за два месяца и письменно, предложив компенсации и аналогичные или «более низкие» вакансии в этой же организации.Увольнения за мелкие дисциплинарные нарушения они советуют попробовать обжаловать через суд, оценивая шансы на победу как высокие.В 2025 году выручка юрлица разработчика ООО «Новые облачные технологии» снизилась на 49% год к году до 1 млрд рублей. Убыток составил 4 млрд рублей. Руководство указывало на «специфику» бизнеса: длительные согласования и тесты со стороны клиентов, начисление денег с «большим опозданием», «факт сезонности».68,8% юрлица принадлежит «Лаборатории Касперского». На конец 2025-го выручка АО составляла 60 млрд рублей, а чистый убыток — 14 млрд рублей.