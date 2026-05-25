Полина Лааксо
Деньги

«Ведомости» узнали о планах компании «МойОфис» оставить в штате только работников техподдержки

По итогам 2025 года её чистый убыток вырос более чем втрое.

Источник фото: РБК
  • Уведомление о сокращениях «МойОфис» разослал сотрудникам в середине мая 2026 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух близких к компании собеседников. По их словам, в штате хотят оставить только техподдержку, а остальных уволят.
  • Один из них рассказал, что под сокращение попали «многие департаменты почти в полном составе». Но численность и специализацию источники не уточнили. В 2024 году в штате компании работало около 1100 человек. В 2025 году — 1028, следует из данных «Контур.Фокуса».
  • По словам неназванного участника чата бывших сотрудников «МоегоОфиса», сотрудников пытались уволить без выплат и в ряде случаев под «мнимыми предлогами» вроде опозданий на десять минут и задержек командировочных отчётов на день. «Нормальные» условия начали предлагать, когда сотрудники «организовали профсоюз». Что это за условия — неизвестно.
  • В марте 2026 года гендиректор компании Вячеслав Закоржевский разослал сотрудникам письмо о том, что «МойОфис» столкнулся с «серьёзными финансовыми трудностями» и потому пересмотрит портфель и организационную структуру, но тогда гарантировал соблюдение Трудового кодекса (ТК), рассказывало CNews.
  • Опрошенные «Ведомостями» юристы отметили, что, согласно ТК, в случае массовых сокращений компания обязана уведомить профсоюз и службу занятости, а также самих сотрудников — не менее чем за два месяца и письменно, предложив компенсации и аналогичные или «более низкие» вакансии в этой же организации.
  • Увольнения за мелкие дисциплинарные нарушения они советуют попробовать обжаловать через суд, оценивая шансы на победу как высокие.
  • В 2025 году выручка юрлица разработчика ООО «Новые облачные технологии» снизилась на 49% год к году до 1 млрд рублей. Убыток составил 4 млрд рублей. Руководство указывало на «специфику» бизнеса: длительные согласования и тесты со стороны клиентов, начисление денег с «большим опозданием», «факт сезонности».
  • 68,8% юрлица принадлежит «Лаборатории Касперского». На конец 2025-го выручка АО составляла 60 млрд рублей, а чистый убыток — 14 млрд рублей.

#новости #мойофис

74 комментария