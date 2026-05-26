Великобритания ввела санкции против компаний и топ-менеджеров, связанных с российской системой международных расчётов А7

Её запустил «Промсвязьбанк» в 2024 году. Источник фото: IFSБританские власти ввели санкции в отношении «криптовалютных сетей», которые используются для обхода ранее представленных страной ограничений. В частности они «бьют» по «сети А7» — она, по мнению правительства, «вовсю эксплуатирует финансовую систему Кыргызстана».В санкционный список внесли кыргызстанские «Евразийский сберегательный банк», ОАО «Государственная брокерская компания» и ОАО «Эмитент виртуальных активов». Учредитель последнего — Минфин Кыргызстана. Он же — среди учредителей брокерской структуры.Под санкции также попали криптобиржи Huobi Global, Exmo, Arvix, Rapira, Aifory и Bitpapa, платёжный сервис Alistera и другие. Это компании из других государств.Теперь уже подсанкционные физлица: первый заместитель главы А7 Игорь Горин, замгендиректора по экономике и финансам А7 Ирина Акопян и сооснователь криптобиржи Garantex Сергей Менделеев.С июля 2025 года А7 находится под санкциями ЕС. В августе того же года санкции против неё ввели США. По данным британского правительства, в 2025 году объём транзакций, который прошёл через систему, составил $90 млрд. FT в феврале 2026-го писало, что на долю компании приходилось около 19% от общего объёма внешнеторговых операций российских компаний.Артур ТомилкоДеньги5 февр«Напоминает купюры из “Монополии”»: финтех-платформа А7 предлагает физлицам и компаниям услугу вывода денег из России с помощью векселей, которые можно обналичить в других странах — FT Пока таким способом можно получить дирхамы в Дубае и доллары в Стамбуле либо рассчитаться с контрагентами в Китае. #новости