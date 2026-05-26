ByteDance из-за борьбы за кадры начала предлагать сотрудникам ИИ-подразделения «льготные» опционы — FT

На акции, привязанные к их же направлению.Источник фото: ReutersКитайская ByteDance — владелец TikTok и разработчик генератора видео Seedance — предлагает сотрудникам своей ИИ-лаборатории Seed AI опционы на акции по $13 за штуку, пишет FT со ссылкой на четырёх собеседников, знакомых с условиями мотивационной программы.Речь о бумагах не всей ByteDance, а Doubao — это её чат-бот. По словам источников, в конце 2025 года их стоимость оценивали примерно в $10 за штуку, но к концу мая 2026 года внутренняя оценка выросла почти на 30%.Модель мотивации «противоречивая», считает издание. С одной стороны, ИИ-подразделение может «зарабатывать» на успехе именно своего направления и не зависеть от других. С другой, она грозит привести к «расколу» в коллективе и снизить мотивацию сторонних отделов работать с ИИ-командой сообща.У компании своя цель — удержать людей на фоне ожесточённой конкуренции за кадры. В частности, инженеров, занимающихся инфраструктурой и разметкой данных, — «критически важными» направлениями в условиях нехватки вычислительных мощностей.В Китае ByteDance считается кладезем высококлассных ИИ-исследователей. «Охотится» за ними, среди прочих, китайский холдинг Tencent, предлагая более высокие зарплаты и больше «управленческих полномочий».Он уже смог переманить старшего сотрудника «визуальной ИИ-платформы» Сяо Сюэфэна и специалиста по инфраструктуре Чжана Чи. Помогает с этим выходец из OpenAI Яо Шуньюй, тоже исследователь. ByteDance и Tencent отказались от комментариев.В Doubao есть «рассуждающие» модели, генератор изображений, роликов, подкастов, таблиц, презентаций, аудио- и видеорежим. Wired писало, что это «ChatGPT, Midjourney, Sora, Character.ai, TikTok, Perplexity, Copilot и другие сервисы в одном».В середине февраля 2026 года количество ежедневно активных пользователей чат-бота превысило 100 млн.#новости