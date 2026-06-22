«WB Банк» запустил онлайн-кредиты для физлиц

Подача заявки и её одобрение — в мобильном приложении.Источник: Wildberries & Russ«WB Банк» запустил потребительские кредиты на сумму от 30 тысяч до 500 тысяч рублей и на срок от 24 до 60 месяцев, рассказали в объединённой компании Wildberries & Russ.После одобрения заявки и подписания документов в приложении деньги поступят на счёт клиента после «периода охлаждения». Клиент сможет распоряжаться деньгами «в любых целях»: расплачиваться на маркетплейсах и в магазинах, переводить себе и другим людям, снимать наличные в банкомате.График погашения есть во вкладке «Кредиты» на главном экране раздела «WB Банка» в приложении. Кредитование станет доступно пользователям по мере обновления приложения.В июне 2026 года «WB Банк» запустил накопительные счета для физлиц. Открыть их можно на любую сумму, пополнять и снимать деньги — в любой момент.Таня БоброваДеньги26 маяВТБ и Wildberries договорились о партнёрстве — банк купит 5% в «WB Банке», вместе они будут развивать финтех-продукты В апреле 2026 года РВБ говорила, что информация «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности.#новости #wbбанк