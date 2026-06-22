«WB Банк» запустил онлайн-кредиты для физлиц

ВТБ и Wildberries договорились о партнёрстве — банк купит 5% в «WB Банке», вместе они будут развивать финтех-продукты

В апреле 2026 года РВБ говорила, что информация «о якобы альянсе ВТБ и Wildberries» не соответствует действительности.