Мы не фиксируем системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно.

Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры. Мы ведём переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. А в сервисе для водителей «Яндекс Про» скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках.