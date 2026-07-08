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Артур Мартыгин
Деньги

Очереди на АЗС, запрет на экспорт и «Евро-3»: как топливный кризис сказывается на бизнесе, автомобилистах и машинах

Некоторые сети АЗС ограничили отпуск, а оптовые цены начали расти. Удорожание логистики уже вынуждает маркетплейсы пересматривать тарифы, а возвращение бензина стандарта «Евро-3» грозит поломками автомобилям.

Источник: «РИА Новости»
Источник: «РИА Новости»

Масштаб кризиса и действия государства

Набирающий обороты топливный кризис затронул более 78 регионов страны. В некоторых субъектах полностью прекратили продавать бензин физическим и юридическим лицам. Поднимается и его стоимость: на некоторых коммерческих заправках цена превысила 100 рублей за литр.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2F29.ru%2Ftext%2Feconomics%2F2026%2F06%2F19%2F76486752%2F&amp%3BpostId=3017792&postId=3017792" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">29.ru</a>
Источник: 29.ru

В конце июня вице-премьер Александр Новак заявлял об отсутствии проблем и указывал на достаточные объёмы запасов топлива. Через два дня Владимир Путин провел экстренное совещание по вопросу обеспечения внутреннего рынка бензином.

На встрече с главами ведущих энергетических компаний он признал наличие очередей на АЗС и сложности с поиском нужных марок моторного топлива, а также потребовал от кабмина немедленных действий: «Для стабилизации топливного рынка считаю необходимым принять системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов. Речь идёт и о наращивании объёма предложения, и о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо».

8 июля Александр Новак сообщил о введении полного запрета на экспорт дизельного топлива из России.

Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок

Александр Новак, вице-премьер

Сколько топлива нужно для покрытия дефицита

Оценить точные объёмы нехватки горючего на внутреннем рынке затруднительно. По словам финансового аналитика и кандидата экономических наук Николая Кульбаки, к которому обратилось vc.ru, открытых данных нет, поэтому приходится анализировать косвенные источники.

Сейчас пока сказать сложно, потому что речь может идти о разбросе нехватки от 10 до 30%. Во-первых, ситуация каждый день меняется и часто не в лучшую сторону, а во-вторых, открытой информации об этом нет, и это некий обзор косвенных источников.

Николай Кульбака, финансовый аналитик

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сказал редакции, что в России наблюдается профицит топлива. Проблема, скорее, в логистике, дополнительное давление на которую оказывают сезонные факторы и поведение потребителей.

Проблема сейчас не столько в производстве, сколько в логистике. То есть топлива теоретически хватает, но его нужно перевозить, причём перевозить на длинные расстояния. Проблема в том, что на ремонт становятся нефтяные предприятия, которые везли в ближний регион. Поэтому требуется перестройка железнодорожных составов, а это довольно сложная логистическая транспортная задача.

Георгий Остапкович, научрук Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ

Как отмечает Остапкович, сейчас основные объёмы горючего направляются на обеспечение национальной и продовольственной безопасности.

Топливные ресурсы идут в оборонный сектор и агропромышленный комплекс. Плюс ко всему мы видим повышенный ажиотаж. Так как топливо появляется в дефиците, всегда есть 20-30% людей, которые начинают закупать впрок. Мы это всё проходили и с гречкой, и с сахаром. Из-за этого нарушилось равновесие спроса и предложения.

Георгий Остапкович, научрук Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ

Смягчение экологических стандартов

Для оперативного насыщения рынка правительство пошло на снижение экологических требований к производителям моторного топлива. Премьер-министр Михаил Мишустин 2 июля подписал постановление, которое временно возвращает на внутренний рынок автомобильный бензин класса «Евро-3». Мера будет действовать до 31 декабря 2026 года.

Основное отличие — состав. В бензине «Евро-3» допускается массовая доля серы до 150 миллиграммов на килограмм. В привычном для автовладельцев стандарте «Евро-5» этот показатель ограничен 10 миллиграммами. Кроме того, в топливе «Евро-3» разрешена повышенная концентрация бензола и ароматических углеводородов.

Оборот автомобильного бензина ниже класса «Евро-5» был полностью запрещен в стране с 1 июля 2016 года. Власти рассчитывают, что переход на менее строгие регламенты очистки позволит нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) оперативно нарастить объёмы выпуска готовой продукции без привлечения дополнительных импортных присадок.

Поддержка НПЗ и корректировка демпфера

Помимо смягчения экологических норм, власти приняли пакет производственных и экономических мер.

Вице-премьер Новак 23 июня сообщил о пересмотре графиков обслуживания предприятий. Профильные ведомства решили сократить сроки проведения текущих ремонтов на НПЗ и перенесли часть плановых работ на более поздний период — по сути, чтобы не тормозить выпуск бензина. Техобслуживание, которое нельзя отменить по соображениям безопасности, проводится в ускоренном режиме — графики контролирует Минэнерго.

Государство также задействовало налоговые механизмы стимулирования. 4 июля был подписан закон, который официально допускает производство высокооктанового бензина (АИ-92 и выше) путём смешивания прямогонного бензина с иными компонентами. Главное нововведение — теперь компаниям разрешили получать демпфер и при производстве такого смешанного топлива.

Суть топливного демпфера в том, что правительство компенсирует заводам разницу между высокими экспортными ценами и ценами внутри страны. Этот механизм финансово стимулирует нефтяников продавать бензин на внутреннем рынке, а не отправлять его за рубеж.

Поправки вдобавок к этому увеличивают выплаты по импортному демпферу, чтобы стимулировать поставки бензина в Россию из стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, и продлевают сроки модернизационных соглашений для крупных НПЗ.

Изменения, связанные с дополнительным обеспечением внутреннего рынка, будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июня, а те, что касаются правил по модернизации НПЗ, — с 1 января 2026 года.

Импорт бензина и поиск топлива за рубежом

На фоне нехватки собственных мощностей российские нефтяные компании начали закупать топливо за границей. Первые партии нефтепродуктов поступают на внутренний рынок из стран Азии. По словам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, импортёры активно перестраивают логистические цепочки, и Россия уже начала морские закупки автомобильного бензина в Индии и Китае.

Параллельно профильные ведомства пытаются договориться о резервных поставках с соседними государствами. По данным Reuters, Россия ведёт переговоры с Казахстаном об импорте около 50 тысяч метрических тонн бензина АИ-92. Представители Минэнерго России эту информацию официально не подтверждают.

Некоторые экономисты относятся к инициативам по импорту скептически. Кульбака считает, что страны СНГ не смогут перекрыть дефицит, а поставки из Азии займут много времени.

Из Индии бензин ещё надо привезти, это будет не раньше, чем через месяц. Танкер должен прийти ещё оттуда. Причём он придёт в порт, из порта он ещё должен разгрузиться, его из порта надо ещё доставить. Любая закупка импортного бензина — это всегда рост цен. Даже если это идёт из Беларуси.

Николай Кульбака, финансовый аналитик

Остапкович оценил импорт как вспомогательную меру. По его словам, Казахстан и Беларусь «вряд ли могут закрыть полностью дефицит», поскольку объёмы их излишков ограничены. Впрочем, эксперт признаёт, что обсуждаемая сейчас «оперативная закупка топлива» в Индии и Китае «поможет в решении этого вопроса» на период перестройки внутренней логистики.

Евгения Евсеева
Транспорт
Казахстан на фоне дефицита топлива в России разрешил въезжать в страну на машине и выезжать из неё не чаще раза в сутки

Чтобы сохранить запасы бензина.

Источник: акимат Абайской области

Последствия снижения качества топлива: жалобы автовладельцев и данные СТО

Возвращение бензина класса «Евро-3» некоторые автовладельцы уже ощутили на практике. В соцсетях и СМИ встречаются жалобы на технические неполадки, возникающие после заправки.

Как сообщает «Ъ FM», водители жалуются, что у машин падает мощность, а двигатели начинают «троить». Одной из самых критичных проблем становится появление густого песочного осадка в бензобаках. Из-за моментального засорения фильтров топливной системы машины могут заглохнуть во время движения, после чего единственный выход — платная эвакуация в сервисный центр.

Что говорят в автосервисах о поломках и группах риска

Крупные федеральные сервисы отмечают, что массового выхода машин из строя пока не происходит. Директор направления по сопровождению партнёров сети Fit Service Дмитрий Самойлов рассказал vc.ru, что ремонтные зоны работают в штатном режиме.

Если смотреть на последние две недели, топ услуг у нас не поменялся. Резкого всплеска обращений из-за некачественного топлива мы пока не фиксируем. На станциях сохраняется стандартная структура летнего спроса — водители заезжают на плановое техническое обслуживание, диагностику кондиционеров и проверку подвески перед дальними поездками.

Дмитрий Самойлов, топ-менеджер Fit Service

По оценкам специалистов Fit Service, бензин класса «Евро-3» не способен вывести из строя исправный двигатель за одну заправку.

Но у отрицательного эффекта есть накопительный характер. Главная угроза такого горючего — повышенное до 15 раз содержание серы по сравнению со стандартом «Евро-5». Серьёзные проблемы с катализаторами, форсунками и кислородными датчиками начинают проявляться при регулярном использовании такого бензина на дистанции до 20 тысяч км.

Эксперты выделяют следующие группы риска:

  • Современные автомобили от 2015 года выпуска.
  • Машины с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива.
  • Автомобили с дизельными моторами и сажевыми фильтрами.

Старые автомобили с атмосферными двигателями переносят бензин низкого класса без последствий, так как инженеры изначально проектировали их под стандарты «Евро-2» и «Евро-3».

Для минимизации ущерба у новых машин директор сети автосервисов Денис Двойников советует автомобилистам чаще менять свечи зажигания и регулярно промывать топливные форсунки. Можно также временно переходить на полнозольные моторные масла — они эффективнее нейтрализуют агрессивные продукты сгорания высокосернистого бензина, хотя и наносят больший вред экологии, говорит он.

Пассажирские перевозки: такси, каршеринг и автобусы

Из-за невозможности заправить полный бак некоторые водители коммерческого транспорта вынуждены менять маршруты и терять рабочее время в очередях. В пресс-службе «Яндекс Такси» подтвердили наличие проблемы и отметили, что время простоя автомобилей выросло.

Мы не фиксируем системного роста цен или оттока водителей из-за ситуации с топливом. Однако в ряде городов, где действуют ограничения на отпуск топлива, водители проводят на заправках значительно больше времени, чем обычно.

Мы понимаем, что это усложняет их работу и сокращает время на линии, поэтому принимаем меры. Мы ведём переговоры с региональными властями и сетями АЗС об увеличении лимита топлива для такси. А в сервисе для водителей «Яндекс Про» скоро завершим доработку и дадим водителям актуальную информацию о наличии топлива на конкретных заправках.

пресс-служба «Яндекс Такси»

На фоне кризиса операторы каршеринга начали активнее стимулировать клиентов заправлять машины самостоятельно. По данным профильного издания «Pro Шеринг», «Делимобиль» и «Ситидрайв» подняли вознаграждение за визит на АЗС до 1000 бонусных баллов, а «Яндекс Драйв» готов платить 700 бонусов.

Обычно автопарки обслуживаются выездными сервисами мобильной заправки (такие как «Топливо в бак», Proil или «Пролив+»), которые закупают бензин оптом напрямую у крупных топливных корпораций. Эксперты связывают такой рост бонусов для пользователей с дефицитом топлива, который сейчас могут испытывать партнёрские заправочные фирмы.

Дефицит затронул и междугородние пассажирские перевозки. В начале июля транспортные компании в некоторых регионах были вынуждены сократить число автобусных рейсов и поднять цены на проезд из-за нехватки горючего.

Влияние кризиса на продуктовый ритейл и маркетплейсы

Публичных предупреждений о проблемах со стороны крупных торговых сетей пока нет. В пресс-службе «Группы Лента» сказали vc.ru, что сообщений от партнёров тоже не поступало.

Мы не получали от партнёров уведомлений о росте закупочных цен, связанных с ситуацией на топливном рынке, и не фиксируем сбоев в доставке продуктов.

пресс-служба «Ленты»

X5 Group в начале июня не стала корректировать прогноз по росту выручки по итогам 2026 года, оставив его в целевом диапазоне 12-16%, хотя проблемы с топливом обострились уже тогда.

Wildberries уведомил партнёров об увеличении размера базовой комиссии с 7 июля, напрямую объяснив это удорожанием горючего и общим ростом расходов на транспортировку. Ozon не заявлял о пересмотре тарифов, но, как и Wildberries, и запретил продажу топлива с рук.

На сколько могут подорожать продукты и базовые товары

По оценкам Николая Кульбаки, с начала года горючее уже подорожало на 20-30%, а доля бензина в себестоимости товаров составляет от 5 до 10%. Только за счёт этого цена товаров, говорит он, может вырасти на 3-4%.

Но проблема в том, что нехватка топлива влияет ещё и на предложение со стороны логистики — машин на дорогах становится меньше. Это косвенно приведёт к росту цен на перевозки. В итоге топливный кризис может прибавить к общей инфляции от 3 до 5 процентных пунктов.

Николай Кульбака, финансовый аналитик

Георгий Остапкович подтверждает наличие инфляционных рисков, однако считает их краткосрочными. Он говорит, что неопределённость на топливном рынке уже заставила ЦБ скорректировать свои планы: регулятор замедлил темпы снижения ключевой ставки, опустив ее лишь на 0,25 процентного пункта вместо ожидавшихся 0,5.

ЦБ вынужден действовать осторожно, так как горючее, по словам эксперта, — «основной ингредиент в цене любого товара, ведь у нас не Люксембург, и условные помидоры из Ростовской области нужно везти чуть ли не в Якутию»

Когда всё это закончится

Полное преодоление дефицита законодатели прогнозируют к началу осени 2026 года. По оценкам первого зампреда комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских, транспортные компании окончательно выправят логистические цепочки, а перебои с регулярными поставками горючего на автозаправочные станции прекратятся до сентября.

Остапкович призывает подождать окончания уборочной кампании у аграриев: «Нам осталось потерпеть месяца два. В сентябре-октябре уборочная закончится, и всё это топливо уйдёт в гражданский сектор. Выйдут из ремонта предприятия, откроется экспорт, и мы войдём в нормальный тренд. Ситуация восстановится через полтора-два месяца».

Кульбака полагает, что давать точные прогнозы до конца года пока невозможно из-за непредсказуемости внешних факторов: «Это вопрос не к экономическим аналитикам, а к военным».

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