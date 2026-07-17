PayPal сочла «недостаточным» предложение Stripe о покупке компании за $53 млрд — Reuters

Оно «не отражает её стоимость». Источник: Shutterstock 15 июля 2026 года издание сообщило, что финтех-сервис вместе с инвесткомпанией Advent предложил выкупить PayPal. Цена — $60,5 за акцию или $53 млрд в целом. Хотя это выше капитализации PayPal, компания считает, что предложение «не в полной мере» отражает её стоимость и сопряжено с финансовыми и регуляторными препятствиями, пишет Reuters со ссылкой на источники.Официально PayPal не ответила Stripe. Сейчас совет директоров оценивает заявку Stripe — в том числе появление других предложений — и рассматривает прочие факторы: надёжность финансирования, потенциальные препятствия со стороны регуляторов, время на закрытие сделки.В феврале 2026-го Bloomberg сообщило, что Stripe «предварительно заинтересован» в потенциальной покупке PayPal или её части. В том же месяце Semafor рассказало, что PayPal не ведёт переговоры о продаже бизнеса, но опасается попытки недружественного поглощения.Основанная в 1998 году PayPal — один из пионеров на рынке платёжных сервисов. По собственным данным, на конец 2025 года у сервиса было открыто 439 млн активных потребительских и коммерческих счетов и 23,8 тысячи сотрудников.В первом квартале 2026 года выручка PayPal составила $8,35 млрд, скорректированная прибыль — $1,34 на акцию.#новости #paypal #stripe