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Деньги
Маша Цепелева

День 585: во Владивостоке перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Паркомат во Владивостоке, фото ИА PrimaMedia

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).

Курсы на Мосбирже: доллар — 97,96 рубля, евро — 103,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,79 рубля, евро — 102,34 рубля.

Кто и как адаптируется

Вступил в силу запрет ЦБ на использование SWIFT для переводов по России. Так регулятор хочет «обеспечить надёжность и бесперебойность обмена данными при проведении операций».

Также вступило в силу ограничение на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг, выпущенных эмитентами из «недружественных стран».

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Какие есть проблемы и трудности

Компания-производитель парковочного оборудования Flowbird отключила поддержку паркоматов во Владивостоке. Она объяснила решение «ужесточением санкций ЕС». Местный оператор пока не назвал, сколько времени займёт решение проблемы.

Контекст

На Госуслугах стала обязательной двухфакторная аутентификация. Надо выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по SMS, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.

Новости предыдущего дня, 30 сентября — здесь.

#новость

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21 комментарий
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Мурад Муртазалиев
Местный оператор пока не назвал, сколько времени займёт решение проблемы

А местный оператор полтора года спал что-ли? И не знал, что надо искать варианты.

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Alex Lowen

Мож он надеялся на лучшее. Оптимист такой.

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Sith Bender

Оператор думал, что к лету всё порешают.

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Pavel Voronkov

В Москве вообще начали демонтаж паркоматов, не пользуются ими, все через приложение.

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Вадимов Вадим

В условиях СВО голубиная почта надежнее. Голубю не страшны хакеры и РЭБ.

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Future Prophecies

Не голубиная почта, а спфс, научитесь называть вещи своими именами

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Вадим Д.

Да вообще пора даже упоминание недружественных стран и их ценных бумаг запретить, выпустить глобусы России и начать жить припеваючи.
День 585-й, а как будто 25-й.

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Вадимов Вадим
Вступил в силу запрет ЦБ на использование SWIFT для переводов по России.

Стрижа отключили, остается голубиная почта )

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Dima Alexeev
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Alex Lowen

Так, а почему паркоматы тогда перестали работать?

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Allestor Klei
Компания-производитель парковочного оборудования Flowbird отключила поддержку паркоматов во Владивостоке.

Единственный плюс санкций, не будут за паркинг сдирать деньги. Если бы они на что то путное в городском бюджете тратились, типа ровных дорог, то было бы нормально. А так не жалко

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Фоксик

Поставят человека. Будет ходить собирать деньги

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sles

Ну вот, рабочие места.

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sles

в данном случае санкции точно на пользу

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Вадим Д.
На Госуслугах стала обязательной двухфакторная аутентификация

Пока ещё 3 варианта, потом оставят только вход по справке из местного отделения едра?

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Серж

Вадим а вам обязательно в нескольких коментах писать,может в одном всё отработаете сразу скопом

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Pavel Voronkov

Лайки так не мутятся. За несколько постов можно собрать больше лайков, чем за один.

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Laurie Nimke

не всегда справедливое утверждение

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Pavel Voronkov

Исключения не берём в расчет, в остальном тервер говорит об обратном.

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Basic Logic

Зачем не смешно шутить ?

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Heather Morris

Зачем не смешно шутить ? - чтобы никто не смеялся)

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18 комментариев
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