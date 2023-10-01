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Паркомат во Владивостоке, фото ИА PrimaMedia

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).

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Курсы на Мосбирже: доллар — 97,96 рубля, евро — 103,35 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 96,79 рубля, евро — 102,34 рубля.

Кто и как адаптируется

Вступил в силу запрет ЦБ на использование SWIFT для переводов по России. Так регулятор хочет «обеспечить надёжность и бесперебойность обмена данными при проведении операций».

Также вступило в силу ограничение на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг, выпущенных эмитентами из «недружественных стран».

Какие есть проблемы и трудности

Компания-производитель парковочного оборудования Flowbird отключила поддержку паркоматов во Владивостоке. Она объяснила решение «ужесточением санкций ЕС». Местный оператор пока не назвал, сколько времени займёт решение проблемы.

Контекст

На Госуслугах стала обязательной двухфакторная аутентификация. Надо выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по SMS, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.