День 585: во Владивостоке перестали работать паркоматы из-за санкций ЕС Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 30 сентября – 2 октября: доллар — 97,41 рубля (на 41 копейку больше, чем 29 сентября), евро — 103,16 рубля (на 1,05 рубля больше).
Кто и как адаптируется
Вступил в силу запрет ЦБ на использование SWIFT для переводов по России. Так регулятор хочет «обеспечить надёжность и бесперебойность обмена данными при проведении операций».
Также вступило в силу ограничение на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг, выпущенных эмитентами из «недружественных стран».
Какие есть проблемы и трудности
Компания-производитель парковочного оборудования Flowbird отключила поддержку паркоматов во Владивостоке. Она объяснила решение «ужесточением санкций ЕС». Местный оператор пока не назвал, сколько времени займёт решение проблемы.
Контекст
На Госуслугах стала обязательной двухфакторная аутентификация. Надо выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по SMS, одноразовый код из специального приложения или вход по биометрии.
Новости предыдущего дня, 30 сентября — здесь.
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А местный оператор полтора года спал что-ли? И не знал, что надо искать варианты.
Мож он надеялся на лучшее. Оптимист такой.
Оператор думал, что к лету всё порешают.
В Москве вообще начали демонтаж паркоматов, не пользуются ими, все через приложение.
В условиях СВО голубиная почта надежнее. Голубю не страшны хакеры и РЭБ.
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Не голубиная почта, а спфс, научитесь называть вещи своими именами
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Да вообще пора даже упоминание недружественных стран и их ценных бумаг запретить, выпустить глобусы России и начать жить припеваючи.
День 585-й, а как будто 25-й.
Стрижа отключили, остается голубиная почта )
Так, а почему паркоматы тогда перестали работать?
Единственный плюс санкций, не будут за паркинг сдирать деньги. Если бы они на что то путное в городском бюджете тратились, типа ровных дорог, то было бы нормально. А так не жалко
Поставят человека. Будет ходить собирать деньги
Ну вот, рабочие места.
в данном случае санкции точно на пользу
Пока ещё 3 варианта, потом оставят только вход по справке из местного отделения едра?
Вадим а вам обязательно в нескольких коментах писать,может в одном всё отработаете сразу скопом
Лайки так не мутятся. За несколько постов можно собрать больше лайков, чем за один.
не всегда справедливое утверждение
Исключения не берём в расчет, в остальном тервер говорит об обратном.
Зачем не смешно шутить ?
Зачем не смешно шутить ? - чтобы никто не смеялся)