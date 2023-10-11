Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 октября: доллар — 99,93 рубля (на 2,44 рубля меньше, чем 10 октября), евро — 105,68 рубля (на 1,35 рубля меньше).

Курсы на Мосбирже на 07:58 мск: доллар — 100,3 рубля, евро — 106,25 рубля.

Курсы на Forex на 08:10 мск: доллар — 99,49 рубля, евро — 105,92 рубля.

«АльфаСтрахование» планирует полностью интегрировать недавно приобретённую «Атрадиус Рус Кредитное страхование», специализирующуюся на рисках неплатежей по торговым кредитам. «Атрадиус» до сделки с «АльфаСтрахованием» была частью Grupo Catalana Occidente, лидера испанского рынка страхования и мирового страхования торговых кредитов. «Атрадиус» работал в России через своего партнёра — «АльфаСтрахование» с 2007 года.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Росфинмониторингу упростить обжалование предпринимателями блокировки средств из-за нарушения антиотмывочного законодательства. Новый порядок подготовят вместе с ЦБ: именно регулятор решает, к какой группе риска отнести предпринимателей: «красной», что означает фактически блокировку операций по счёту, «желтой» или «зеленой».

Кто и как адаптируется

Минцифры доработало проекты требований к хостинг-провайдерам, в частности — расширило количество способов идентификации клиентов. В первоначальной версии это можно было сделать только по паспорту или через Госуслуги. Теперь — ЕСИА (Госуслуги), ЕБС, усиленную квалифицированную электронную подпись, паспорт или другой удостоверяющий личность документ, перевод денег провайдеру с открытого в российском банке счёта, информационную систему провайдера или иной компании.

Также ведомство предложило направить «инфраструктурный платёж» от маркетплейсов на ремонт почтовых отделений.

Подведомственное Минтрансу России ФГКУ «Росгранстрой» планирует создать интегрированную систему пропуска через границу России с Азербайджаном на многостороннем автомобильном пункте пропуска Яраг-Казмаляр в Дагестане.

Объединение разработчиков микроэлектроники «Альянс RISC-V» (в правление входят представители «Байкал Электроникс», «Синтакор», «Аквариус») планируют в 2025 году выпустить первые образцы процессоров на открытой архитектуре RISC-V, серийное производство может быть налажено после 2026 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на дорожную карту альянса. Собеседник издания говорит, что подобные чипы запланировали выпускать как минимум три российские компании. Публично об этом говорили, например, Yadro и «Байкал Электроникс». Но проекты в этой области зависят от взаимодействия с международными RISC-V-сообществами.

Какие есть проблемы и трудности

В «Русгидро» недовольны качеством электромобилей Evolute, которые используются в принадлежащем энергокомпании сервисе каршеринга Green Crab. «Детские болезни» отечественных электрокаров приводят к тому, что 20% парка и более могут в моменте находиться в простое, отметил гендиректор «Русгидро» Дмитрий Беляев. Проблемы возникают и с зарядными станциями. При этом машины находятся в лизинге, платить за них приходится даже во время простоя.

Авиакомпания S7 сократит осенне-зимнее расписание на 10-15% относительно 2022 года из-за сложностей с обслуживанием Airbus A320/А321neo, узнал «Коммерсантъ». На сегодня в компании не летает и находится на обслуживании около 20% парка, в том числе 13 из 39 neo. Проблема в ремонте американских двигателей P&W, которым не занимаются ни в России, ни в Иране. Источники издания говорят, что компания собиралась «расстаться» с этими самолётами, в S7 — что ищут варианты их обслуживания.

Контекст

Российское авторское общество по итогам 2022 года выплатило иностранным авторам рекордно низкую сумму вознаграждений как минимум с 2017 года, следует из отчётов о деятельности общества, с которыми ознакомился РБК. Отчетность за более поздние периоды на сайте организации отсутствует. Сумма составила всего 20,7 млн рублей — в шесть раз ниже показателя за 2021-й, когда иностранные авторы получили 131,4 млн рублей.

С 1 октября 2023 года Минпромторг изменил правила параллельного импорта: по нему нельзя больше ввозить в страну машины тех марок, которые официально представлены в России и свою деятельность не замораживали. Редакция Autonews узнала у дилеров и экспертов — автомобилей каких марок это коснется, что будет с «серыми» поставками и как изменятся цены.

Предприниматель Павел Баскаков обратился в Суд по интеллектуальным правамс требованием частично снять правовую защиту с ряда товарных знаков с названием и логотипом Sega в связи с их неиспользованием. Речь идёт, в частности, об отмене защиты по категориям видеоигр, программного обеспечения, дисков с играми и аркадных автоматов. Баскаков сейчас владеет правами на бренды Dendy и Mega Drive в России и выпускает имитации игровых приставок из 1990-х годов.