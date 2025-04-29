Uber уведомила сотрудников о необходимости приходить в офис три дня в неделю — даже тех, кому одобрили удалёнку

За посещаемостью будут следить.«Хочу подчеркнуть: “хорошо” уже не достаточно, нам нужно стремиться к “великолепно”», — приводит CNBC цитату из письма гендиректора такси-сервиса Дары Хосровшахи сотрудникам.С 2022 года большинство сотрудников должны были приходить в офис по вторникам и четвергам. С июня 2025 года время увеличили до трёх дней: со вторника по четверг. Изменения затронут в том числе многих из тех, кому одобрили удалёнку.По словам Хосровшахи, хотя работа из дома и имеет «некоторые преимущества», присутствие в офисе важно для командной работы, креативности и скорости. Руководство планирует следить за посещаемостью «как на командном, так и на индивидуальном уровне».Новых сотрудников на удалёнку компания будет нанимать «очень редко». Uber также поменяла программу оплачиваемых отпусков длиной в месяц (саббатикал) — раньше такой можно было взять после пяти лет работы, теперь — после восьми. В компании не ответили на запрос о комментарии.Источник: clarin.com#новости #uber