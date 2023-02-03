Офис
Маша Цепелева

«Яндекс» откроет офис в Стамбуле 1 марта Статьи редакции

Сотрудники будут заниматься развитием логистических и картографических сервисов на местном рынке.

  • В Стамбуле откроется коворкинг «Яндекса» и офис, рассказал близкий к компании источник ТАСС. «Оформление в новый офис займет до трёх месяцев», — добавил он.
  • В компании подтвердлили vc.ru информацию. Офис будет заниматься развитием логистических и других сервисов на местном рынке.

Мы давно развиваем бизнес в Турции. Например, местным пользователям уже доступны картографические и логистические сервисы. Этот офис будет ориентирован на команды, которым нужно находиться в стране для развития сервисов на местном рынке.

«Яндекс»
  • В июле 2022 года бывший гендиректор компании Елена Бунина рассказывала, что около 2500 сотрудников «Яндекса» уехали из России и остались за границей. У группы есть хабы в Армении, Казахстане, Узбекистане, а летом она зарегистировала юрлицо в Сербии для работы местного офиса.
  • В декабре на общем собрании сотрудникам объявили, что компания переходит на гибридный формат работы, писал The Bell. Возможность удалёнки сохранится, но несколько дней в неделю сотрудник должен проводить в офисе — российском или зарубежном.

#новость #яндекс

1829 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
27 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.

ТурлЯндекс. Ну и правильно делают, давно пора во всех регионах присутствия так сделать.

Ответить
Развернуть ветку
Ivelevit

Когда была в Стамбуле, реально оценила мощь РФ в плане навигации и задалась вопросом, почему там нет Яндекс карт)) Мечты сбываются

Ответить
Развернуть ветку
Иван Иванов

Методичкой так и сквозит.. Вроде и с гуглом никакой проблемы и таксисты по яндекс навигатору вполне в Стамбуле катаются.. Яндох в Турцию уже пытался и вроде бы обосрался

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно
мощь РФ в плане навигации

Это что-то новенькое. Раньше было про духовность, теперь будем на МОЩЬ НАВИГАЦИИ напирать?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Dolg

В Стамбуле навигация может и не помочь особенно в старом городе.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Хрусталев

если там водители еще правила будут соблюдать вообще сказка будет

Ответить
Развернуть ветку
Деревенский историк

А когда откроют офис в Мариуполе?

Ответить
Развернуть ветку
Marina

а его там разве нет?)
мне казалось есть

Ответить
Развернуть ветку
Una

нет в Мариуполе офиса еще нет
с чего вы взяли что он там есть?)

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Так куда Волож сваливает, в Израиль, ОАЭ или Турцию?

Ответить
Развернуть ветку
iDark Ogr

в Гаагу

Ответить
Развернуть ветку
Там Тамыч

В Украину же

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Кстати, вроде же уже был у них офис в Турции. Это еще один?

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Тот закрыли несколько лет назад.

Ответить
Развернуть ветку
Торт Скряба

Узнаю стиль Яндекс. Открыть - закрыть - открыть

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Обстановка поменялась.

Ответить
Развернуть ветку
Соня Типякова

а когда такое было уже?

Ответить
Развернуть ветку
Marina

ого , неожиданно

Ответить
Развернуть ветку
Timur Agaev

"Сотрудники будут заниматься развитием логистических и картографических сервисов на местном рынке."-ну Турции это не помешает

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Ну откроет и откроет.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Вечерний

@Невероятный Блондин Порадуешься со мной?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Brain

когда был в Турции в различных городах и интересовался маршрутом Турки очень часто пользовались яндексом при мне, а не гугл. Яндекс давно себя зарекомендовал в этой стране. Мне так и не понятно почему у Турции нет своего крупного оператора в этом направлении

Ответить
Развернуть ветку
Агент Моссада

он им просто не нужен, когда уже есть варианты. своего какого-то вариант нет у всей Европы, но как-то же живут
на уже достаточно давно поделенный рынок заходить будет очень сложно новичку

Ответить
Развернуть ветку
Oleg

Они, в принципе, минимум лет на 10 отстают в ИТ от Европы и РФ. Проникновение интернета ниже и государство особо не способствует для перелома ситуации во многих вопросах (скорее наоборот, например, с этого года увеличили пошлины на смартфоны, которые и так были запредельными, теперь пошлина на ввоз айфона в страну порядка $300). Сложный, специфичный рынок

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

Ещё одна "страна, которая не воюет со своими соседями".

Ответить
Развернуть ветку
Handsome

А что случилось?

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Да ладно?! Думал, уже не спрашивают, но раз так:
«Что такое, что случилось: пизда с хуем разлучилась».

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 27 комментариев
null