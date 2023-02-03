«Яндекс» откроет офис в Стамбуле 1 марта Статьи редакции
Сотрудники будут заниматься развитием логистических и картографических сервисов на местном рынке.
- В Стамбуле откроется коворкинг «Яндекса» и офис, рассказал близкий к компании источник ТАСС. «Оформление в новый офис займет до трёх месяцев», — добавил он.
- В компании подтвердлили vc.ru информацию. Офис будет заниматься развитием логистических и других сервисов на местном рынке.
- В июле 2022 года бывший гендиректор компании Елена Бунина рассказывала, что около 2500 сотрудников «Яндекса» уехали из России и остались за границей. У группы есть хабы в Армении, Казахстане, Узбекистане, а летом она зарегистировала юрлицо в Сербии для работы местного офиса.
- В декабре на общем собрании сотрудникам объявили, что компания переходит на гибридный формат работы, писал The Bell. Возможность удалёнки сохранится, но несколько дней в неделю сотрудник должен проводить в офисе — российском или зарубежном.
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ТурлЯндекс. Ну и правильно делают, давно пора во всех регионах присутствия так сделать.
Когда была в Стамбуле, реально оценила мощь РФ в плане навигации и задалась вопросом, почему там нет Яндекс карт)) Мечты сбываются
Методичкой так и сквозит.. Вроде и с гуглом никакой проблемы и таксисты по яндекс навигатору вполне в Стамбуле катаются.. Яндох в Турцию уже пытался и вроде бы обосрался
Это что-то новенькое. Раньше было про духовность, теперь будем на МОЩЬ НАВИГАЦИИ напирать?
В Стамбуле навигация может и не помочь особенно в старом городе.
если там водители еще правила будут соблюдать вообще сказка будет
А когда откроют офис в Мариуполе?
а его там разве нет?)
мне казалось есть
нет в Мариуполе офиса еще нет
с чего вы взяли что он там есть?)
Так куда Волож сваливает, в Израиль, ОАЭ или Турцию?
в Гаагу
В Украину же
Кстати, вроде же уже был у них офис в Турции. Это еще один?
Тот закрыли несколько лет назад.
Узнаю стиль Яндекс. Открыть - закрыть - открыть
Обстановка поменялась.
а когда такое было уже?
ого , неожиданно
"Сотрудники будут заниматься развитием логистических и картографических сервисов на местном рынке."-ну Турции это не помешает
Ну откроет и откроет.
@Невероятный Блондин Порадуешься со мной?
когда был в Турции в различных городах и интересовался маршрутом Турки очень часто пользовались яндексом при мне, а не гугл. Яндекс давно себя зарекомендовал в этой стране. Мне так и не понятно почему у Турции нет своего крупного оператора в этом направлении
он им просто не нужен, когда уже есть варианты. своего какого-то вариант нет у всей Европы, но как-то же живут
на уже достаточно давно поделенный рынок заходить будет очень сложно новичку
Они, в принципе, минимум лет на 10 отстают в ИТ от Европы и РФ. Проникновение интернета ниже и государство особо не способствует для перелома ситуации во многих вопросах (скорее наоборот, например, с этого года увеличили пошлины на смартфоны, которые и так были запредельными, теперь пошлина на ввоз айфона в страну порядка $300). Сложный, специфичный рынок
Ещё одна "страна, которая не воюет со своими соседями".
А что случилось?
Да ладно?! Думал, уже не спрашивают, но раз так:
«Что такое, что случилось: пизда с хуем разлучилась».