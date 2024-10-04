Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2025 году

Их утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.28 декабря 2024 года — рабочая суббота. Новогодние каникулы же продлятся 11 дней: с воскресенья 29 декабря 2024 года по среду 8 января 2025 года включительно.На майских праздниках россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — благодаря переносу нерабочих праздничных дней с января и февраля.В июне установили четыре выходных подряд — с 12 по 15 июня. А в ноябре — три: нерабочими будут 2-4 ноября. Суббота 1 ноября рабочая.#новости #праздники
Мало красного, хочу больше)
это в винлаб надо бежать
В идеале, конечно 5/2
5 отдыхать, 2 работать
Вот, а в прекрасной России будущего красного не будет!
Хочу, чтобы все было в красном!
Как же хочется каникул на пару недель хотя бы раз в месяц...
Мечтать не вредно)) Наверное, это мечта любого человека. Давайте придумаем как можно повлиять на это)) А пока, предлагаю объявить всемирный день лени и отдыха)))