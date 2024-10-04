Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Обзор
Курсы
Темы
Деньги
Маркетинг
Крипто
Сервисы
Мнения
Путешествия
Маркетплейсы
Личный опыт
Техника
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Офлайн

Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2025 году

Их утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

  • 28 декабря 2024 года — рабочая суббота. Новогодние каникулы же продлятся 11 дней: с воскресенья 29 декабря 2024 года по среду 8 января 2025 года включительно.
  • На майских праздниках россияне будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая — благодаря переносу нерабочих праздничных дней с января и февраля.
  • В июне установили четыре выходных подряд — с 12 по 15 июня. А в ноябре — три: нерабочими будут 2-4 ноября. Суббота 1 ноября рабочая.
Календарь: выходные и праздничные дни в России в 2025 году

#новости #праздники

2626
1414
33
11
11
53
53 комментария
Капустина

Мало красного, хочу больше)

10
Ответить
буква Ю

это в винлаб надо бежать

10
Ответить
shaev l.

В идеале, конечно 5/2
5 отдыхать, 2 работать

6
Ответить
Таир Бакиев

Вот, а в прекрасной России будущего красного не будет!

Ответить
клинский

Хочу, чтобы все было в красном!

Ответить
тёма

Как же хочется каникул на пару недель хотя бы раз в месяц...

9
Ответить
Павел Селидов

Мечтать не вредно)) Наверное, это мечта любого человека. Давайте придумаем как можно повлиять на это)) А пока, предлагаю объявить всемирный день лени и отдыха)))

3
Ответить