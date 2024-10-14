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Доставка грузов дронами пока обходится в 150 раз дороже, чем регулярным пилотируемым рейсом — РБК

К таким выводам якобы пришли в «Почте России».

  • РБК ознакомилось с презентацией руководителя дирекции управления транспортом «Почты России» Георгия Баутина с конференции по беспилотникам в Московском авиационном институте.
  • Между посёлком Тазовский и селом Антипаюта в Заполярье сейчас есть вертолётное сообщение. Стоимость доставки 1 кг груза на регулярном рейсе между пунктами составляет 90 рублей, на чартере — 315 рублей, а с помощью беспилотной авиасистемы (БАС) — 13,6 тысячи рублей, пишет издание.
  • В презентации также отмечают другие сложности: недостаточную надёжность доступных к эксплуатации беспилотников и необходимость дооснастить инфраструктуру для организации постоянной эксплуатации БАС. Хотя по большинству маршрутов наземная инфраструктура позволяет осуществлять взлёт и посадку дронов уже сейчас.
  • Но «Почта России» отмечает, что использование БАС в логистике возможно — даже в сложных климатических условиях. В компании считают, что потенциал есть при доставке «последней мили» и на региональных и местных авиамаршрутах. Но на автомаршрутах (где перевозится от 1,5 до 20 тонн грузов) и магистральных авиамаршрутах пока нет «приемлемого уровня цены» для перехода к авиабеспилотникам.
  • В «Почте России» и Росавиации пока не ответили на запросы РБК.

#новости #почтароссии

11
15
15 комментариев
Иван Иванов

а с помощью беспилотной авиасистемы (БАС) — 13,6 тысячи рублей

это со стоимостью ремонта дома, в который беспилотная авиасистема доставила груз?

6
1
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Mystery Di

со стоимостью выплат в 5кк в первый год

4
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Буквоед

Это со стоимостью откатов на поставку дронов

2
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under construction

Есть подозрение, что это не сильно дороже чем логистика письма из подмосковья в москву через 3 логистических хаба с сортировкой на каждом из них.

3
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Griby Lenina

... с вас 13 тыщ.

2
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debil
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Слегка Придурковатый

Щетаю, правительство должно выделить "Почте России" 1488 млрд рублей на разработку телепортации. Очевидно, что за ней будущее.

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