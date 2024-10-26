Комитет по развитию конкуренции Узбекистана признал монополистами Yandex Go, Yandex Eats и Express24

На местных рынках агрегаторов такси и доставки еды соответственно.Их внесли в «перечень хозяйственных субъектов, признанных занимающими доминирующее положение на товарном или финансовом рынке», пишут издания Spot и UzDaily со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.Согласно местному законодательству, монополисты не могут ограничивать конкуренцию — например, мешать продаже или покупке товаров от конкурентов, запрещать пользователям устанавливать сторонние сервисы, умышленно предлагать конкурентам менее выгодные условия работы и не только.Express24 — сервис доставки еды, продуктов и других товаров из ресторанов, магазинов и аптек. Часть его активов поглотит Yandex Uzbekistan. И его сервис и Express24 будут работать на единой технологической платформе. Приложение второго останется.Сделку хотят закрыть в «ближайшее время». В Yandex Uzbekistan говорили, что она не требует согласования с регулятором, но его всё равно уведомили. Сумму сделки не разглашают.Источник фото: «Курсив»Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года как сервис заказа такси и доставки. В конце 2023 года компания стала налоговым резидентом страны. В том же году в Ташкенте заработал Yandex Eats.#новости #яндекс #узбекистан
FINALLY!!! Хоть где то их признали как монополистов. Яндекс конечно значительно подняли уровень сервиса в такси, но в то де время не они это придумали + порядком поднадоело чрезмерное самоуправство в условиях отсутствия конкурентов
Тут опасно то, что просто пойдет регресс от таких действий вкупе с ростом цен
ой как неожиданно)