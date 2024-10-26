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Полина Лааксо
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Комитет по развитию конкуренции Узбекистана признал монополистами Yandex Go, Yandex Eats и Express24

На местных рынках агрегаторов такси и доставки еды соответственно.

  • Их внесли в «перечень хозяйственных субъектов, признанных занимающими доминирующее положение на товарном или финансовом рынке», пишут издания Spot и UzDaily со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

  • Согласно местному законодательству, монополисты не могут ограничивать конкуренцию — например, мешать продаже или покупке товаров от конкурентов, запрещать пользователям устанавливать сторонние сервисы, умышленно предлагать конкурентам менее выгодные условия работы и не только.

  • Express24 — сервис доставки еды, продуктов и других товаров из ресторанов, магазинов и аптек. Часть его активов поглотит Yandex Uzbekistan. И его сервис и Express24 будут работать на единой технологической платформе. Приложение второго останется.
  • Сделку хотят закрыть в «ближайшее время». В Yandex Uzbekistan говорили, что она не требует согласования с регулятором, но его всё равно уведомили. Сумму сделки не разглашают.
Источник фото: «<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fuz.kursiv.media%2F2023-06-06%2Fyandex-ukrasit-taksi-uzbekskimi-naczionalnymi-uzorami%2F&postId=1615480" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Курсив</a>»
Источник фото: «Курсив»
  • Yandex Go работает в Узбекистане с 2018 года как сервис заказа такси и доставки. В конце 2023 года компания стала налоговым резидентом страны. В том же году в Ташкенте заработал Yandex Eats.

#новости #яндекс #узбекистан

22
14 комментариев
Towelie

FINALLY!!! Хоть где то их признали как монополистов. Яндекс конечно значительно подняли уровень сервиса в такси, но в то де время не они это придумали + порядком поднадоело чрезмерное самоуправство в условиях отсутствия конкурентов

7
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Герман шикисаев

Тут опасно то, что просто пойдет регресс от таких действий вкупе с ростом цен

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Ира Иванченко

ой как неожиданно)

1
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Vladimir Ivanov
1
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Марат Сафиулин
1
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