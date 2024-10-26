Комитет по развитию конкуренции Узбекистана признал монополистами Yandex Go, Yandex Eats и Express24

Согласно местному законодательству, монополисты не могут ограничивать конкуренцию — например, мешать продаже или покупке товаров от конкурентов, запрещать пользователям устанавливать сторонние сервисы, умышленно предлагать конкурентам менее выгодные условия работы и не только.