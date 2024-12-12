Госдума отклонила законопроект о включении 31 декабря в перечень постоянных нерабочих дней

В 2024-м этот день остаётся выходным.Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который предлагал включить 31 декабря в перечень нерабочих праздничных дней.Документ ещё в 2020 году внесла группа депутатов от ЛДПР. Они предлагали внести изменения в Трудовой кодекс и заменить выходной 8 января на 31 декабря.Согласно нынешнему законодательству, нерабочие праздничные дни — это новогодние каникулы с 1 по 6 и 8 января и Рождество 7 января.При этом календарь нерабочих дней со всеми переносами ежегодно утверждает правительство. Например, 28 декабря 2024 года будет рабочей субботой, а новогодние каникулы продлятся 11 дней: с воскресенья 29 декабря 2024 года по среду 8 января 2025 года включительно.#новости #праздники
И правильно! Пусть никто всё равно не работают, пусть россияне помучаются: в пробках волшебных потолкаются, позлятся.
Благодятлы!
P.S. Пингвин дежурит в другой новости, не успевает везде.
Ну так то все заебись, пришел на работу, подбухнул, из холодильника доели все и по домам. Еще один оплачиваемый рабочий день.
Спасибо, дорогая Госдума, что заботишься о нашей печени. Но не в этом году, сорян.
Вот вы думаете в думе просто работать. Всегда надо голосовать за. А нет, надо всегда думать головой.
Повысить штрафы: да
Повысить налоги: да
Цензура: да
Новый выходной для людей: нет
Увеличить каникулы для депутатов: да
Так он не новый. Это же перенос. А зачем оно надо, если и так 31го ничего не делаем? Считай потеряли бы просто 8 января с нифига.