Здание бывшего изолятора «Кресты» выкупила строительная группа КВС — совладелец «Кассир.ру» проиграл в аукционе

Сумма сделки составила 1,32 млрд рублей.КВС планирует превратить «Кресты» в «уникальное общественное пространство, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате». Там появятся гостиничный комплекс, галереи, музей, рестораны и другие заведения.Общая площадь объекта — 41,2 тысячи м². На участие в аукционе, который прошёл 21 февраля 2025 года, подали всего две заявки. Вторым претендентом числился совладелец «Кассир.ру» и глава концертного агентства PMI Евгений Финкельштейн.Финкельштейн хотел организовать на территории музеи «добра и зла», сказок и авангарда, а часть площадей задействовать под фестивали и концерты. Он рассказал «Фонтанке», что поднимал ставку до 1,1 млрд рублей, но КВС предложила больше.Девелопмент не может соревноваться с музейной концепцией. Если бы я был в девелопменте, я бы тоже бился бы до конца, но так как всё-таки я пытался сделать музей для города… К сожалению, вот так.Евгений Финкельштейн, глава PMIИсточник фото: ТАССПетербургский тюремный комплекс «Кресты» построили в конце 19 века. В разные годы там отбывали срок Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Лев Гумилёв, Николай Заболоцкий и другие. «Кресты» считались в том числе «политической» тюрьмой, а позже — одним из крупнейших и наиболее известных следственных изоляторов в России.В последние годы комплекс не использовали в качестве места временного заключения, переведя изолятор в Колпино, а в 2023 году участок из 24 объектов передали «Дом.РФ». Последняя и выставила недвижимость на торги.Источник фото: «Комсомольская правда»#новости