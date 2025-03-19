«Как выглядят отделения — вы и сами знаете»: глава «Почты России» — об изношенности транспорта и ИТ-инфраструктуры

Безусловно, все эти задачи требуют финансирования, и мы два года уже работаем над повышением нашей операционной и финансовой эффективности. На 36% увеличена производительность труда, более чем на 30% сокращены административно-управленческие расходы. Практически в шесть раз нам удаётся удерживать затраты ниже темпов инфляции. И уже в 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, также и в 2024 году. Ну, большой накопленный долг… Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает.