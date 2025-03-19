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Евгения Евсеева
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«Как выглядят отделения — вы и сами знаете»: глава «Почты России» — об изношенности транспорта и ИТ-инфраструктуры

Почти 90% «дышит на ладан».

  • Главными «вызовами» для «Почты России» в 2025 году будут низкий уровень зарплат и изношенность фондов, заявил глава оператора Михаил Волков. Об этом пишут «РИА Новости».

Изношенность фондов очень большая. Например, около 55% нашего транспорта уже за сроками полезного использования. Что касается ИТ-инфраструктуры — 89% фактически на ладан дышат. Как выглядят наши отделения, судя по тем обращениям, которые я регулярно получаю от депутатов Государственной думы, вы сами прекрасно знаете.

Михаил Волков, глава «Почты России»
  • Как утверждает Волков, в 2023-м и 2024 годах специалистам основного производства повысили зарплаты, но пока средний уровень зарплат вдвое ниже, чем в среднем по стране.
  • Волков также напомнил, что сейчас проходит программа модернизации и ремонта сельских почтовых отделений и вместе с Минцифры прорабатывается продление этой программы до 2030 года.

Безусловно, все эти задачи требуют финансирования, и мы два года уже работаем над повышением нашей операционной и финансовой эффективности. На 36% увеличена производительность труда, более чем на 30% сокращены административно-управленческие расходы. Практически в шесть раз нам удаётся удерживать затраты ниже темпов инфляции. И уже в 2023 году это позволило выйти на операционную прибыль, также и в 2024 году. Ну, большой накопленный долг… Высокая ключевая ставка, конечно, сильно нас здесь сдерживает.

Михаил Волков, глава «Почты России»
  • В 2023-м «Почта России» предложила Минцифры обязать владельцев маркетплейсов и другие онлайн-магазины с выручкой больше 1 млрд рублей в год платить в её пользу «инфраструктурный платёж» в размере 0,5% от квартального оборота товаров. Он позволил бы поддержать убыточные отделения в отдалённых районах.
  • Против инициативы высказывались АКИТ, ФАС и Минпромторг. Позже маркетплейсы предложили ввести оплату доставки и аренды складов вместо платежа в 0,5% от оборота, но в конце года идею о сборе «сняли с повестки». В марте 2024 года Минцифры предложило передавать «Почте России» помещения в новостройках безвозмездно, а в мае — обеспечить ей монополию на доступ к почтовым ящикам.
  • В 2022 году компания получила убыток в размере 30,4 млрд рублей. В 2023-м он сократился до 7,2 млрд рублей. За 2024-й компания пока не отчитывалась.

#новости #почтароссии

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