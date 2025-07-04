Остановилось метро, не работают банкоматы и магазины: в Чехии произошло масштабное отключение электричества — оно затронуло Прагу и северные регионы страны

Проблемы связаны с авариями на одной из подстанций.Источник: BloombergМасштабное отключение электроэнергии произошло 4 июля 2025 года около полудня по местному времени. По данным компании Prague Energy, причиной «блэкаута» стала авария на подстанции в городе Ходов.Чешский оператор электроснабжения ČEPS сообщил о потере напряжения в некоторых частях энергосистемы.Без электроэнергии остались большая часть Праги, а также города Градец-Кралов, Либерец, Млада-Болеслав и Усти-над-Лабем на севере Чехии.В столице остановилось движение метро и большинства автобусных и трамвайных маршрутов. Нарушено железнодорожное сообщение между городами, многие магазины и банкоматы не работают. Сотни» людей застряли в лифтах, отмечает Novinky.cz. При этом аэропорт Праги работает в штатном режиме.28 апреля 2025 года масштабный «блэкаут» произошёл в Испании и Португалии. Тогда в городах не работали светофоры, наблюдались проблемы со связью, не работало метро и аэропорты. К 29 апреля 2025-го энергоснабжение было восстановлено на большей части Испании и Португалии.#новости