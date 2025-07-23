Протестующие против Илона Маска выбрали новую площадку для акции — демонстрацию проведут у закусочной Tesla Diner

Её открыли накануне в Лос-Анджелесе.Источник: VCG / Getty Images Сторонники движения TeslaTakedown, сформированного в начале 2025 года, запланировали новую акцию — возле первого ресторана Tesla Diner в Лос-Анджелесе, обратило внимание The Verge. Акцию хотят провести 26-27 июля 2025 года.В анонсе говорится, что основатель Tesla Илон Маск «хочет отпраздновать царствование террора в нашем городе, в оккупированном Лос-Анджелесе», с закусочной, «предназначенной исключительно для его легиона биржевых спекулянтов».И хотя протесты уменьшились в сравнении с пиком весны 2025 года, а Маск дистанцировался от администрации Дональда Трампа, акции всё ещё собираются каждую неделю, пишет издание. Поддержка президента США была одной из претензий протестующих к предпринимателю.Официальное открытие Tesla Diner прошло 21 июля 2025 года. В закусочной продают бургеры, хот-доги, салаты и другие блюда, а также сувениры — например, фигурки робота Optimus. На территории есть зарядки для электромобилей Supercharger и автокинотеатр, где кроме фильмов планируют показывать запуски ракет SpaceX.Полина ЛааксоИстории24 мар«Коктейли Молотова», преследования и угрозы сослать вандалов в Сальвадор: как развивается ситуация с протестами против Илона Маска и Tesla Движение Tesla Takedown сформировалось в феврале 2025 года, но активизировалось в марте — и, похоже, не планирует затухать.#новости #tesla #илонмаск