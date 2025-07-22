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Данила Бычков
Офлайн

«Ехал шесть часов, чтобы зарядиться и отдохнуть в Tesla Diner, семья в восторге»: как прошло официальное открытие первой закусочной Tesla

Посетители поделились отзывами и рассказали о ценах.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FTesla%2Fstatus%2F1947449883096715702&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@Tesla</a>
Источник: @Tesla
  • Официальное открытие Tesla Diner в Лос-Анджелесе состоялось 21 июля 2025 года. Владелец Tesla Илон Маск репостнул в X новость о запуске ресторана и написал: «Попробуйте. Мы стремимся сделать этот опыт приятным для всех — вне зависимости от того, есть ли у вас Tesla».
  • Инсайдер Tesla Сойер Мерритт опубликовал полное меню закусочной с ценами: бургеры, сэндвичи и хот-доги стоят от $9 до $15, за $4 к ним также можно добавить картошку. Овощной салат без дополнительных добавок обойдётся в $10, все позиции в детском меню — по $13. Напитки стоят от $4 до $10, а десерты — от $5 до $12.
  • Некоторые пользователи в комментариях написали, что цены кажутся им «достаточно высокими», другие ответили, что это «нормально» и даже «дёшево» для Калифорнии. Мерритт также отметил, что ресторан Tesla работает круглосуточно, без перерывов и выходных.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FteslaownersSV%2Fstatus%2F1947435091338399899&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@teslaownersSV</a>
Источник: @teslaownersSV
  • Владельцы Tesla, посетившие заведение, говорят, что заказ можно сделать через дисплей электромобиля двумя разными способами. Первый — выбрать Tesla Diner в качестве точки назначения в навигаторе. Тогда на мониторе Tesla появится предложение заказать еду, чтобы чтобы её успели приготовить к прибытию в ресторан.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FDennisCW_%2Fstatus%2F1947498687175020998&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@DennisCW_</a>
Источник: @DennisCW_
  • Второй способ — подключиться к сети Tesla Diner, приехав в заведение. В этом случае на дисплее Tesla также появится возможность сделать заказ.
Источник: @BLKMDL3
  • Часть посетителей отметила то, с каким вниманием в Tesla Diner относятся к деталям. Например, упаковки для еды, стилизованные под Cybertruck, детализированное меню с указанием поставщиков всех ингредиентов и туалет, в котором «чувствуешь себя как в космосе».
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2Fniccruzpatane%2Fstatus%2F1947458657488175615&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@niccruzpatane</a>
Источник: @niccruzpatane
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FSawyerMerritt%2Fstatus%2F1946974043510354165&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@SawyerMerritt</a>
Источник: @SawyerMerritt
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FBLKMDL3%2Fstatus%2F1947447260532576421&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@BLKMDL3</a>
Источник: @BLKMDL3
  • Помимо еды в Tesla Diner также можно купить сувениры: фигурку робота Optimus, конфеты Tesla, футболки и кепки. А в автокинотеатре на территории ресторана будут показывать не только фильмы, но и запуски ракет SpaceX.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FSawyerMerritt%2Fstatus%2F1947442080349110493&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@SawyerMerritt</a>
Источник: @SawyerMerritt
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FSawyerMerritt%2Fstatus%2F1947442080349110493&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@SawyerMerritt</a>
Источник: @SawyerMerritt
  • Пользователь @Teslaconomics рассказал, что специально шесть часов ехал на открытие ресторана, его семья осталась «в восторге». Некоторые в соцсетях, напротив, иронизируют над заведением и пишут: «Фанаты Tesla теперь будут рассказывать, что там самая вкусная еда, которую они ели в своей жизни».
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FBLKMDL3%2Fstatus%2F1947456522197647815&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@BLKMDL3</a>
Источник: @BLKMDL3
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FJeffTutorials%2Fstatus%2F1947541289882554460&postId=2113086" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@JeffTutorials</a>
Источник: @JeffTutorials
  • На территории комплекса также находится зарядная станция Supercharger, рассчитанная на 80 мест. Илон Маск назвал Tesla Diner «одним из самых крутых мест в Лос-Анджелесе» и заявил, что в будущем компания может открыть подобные рестораны, совмещённые с зарядными станциями, в «крупнейших» городах по всему миру.
  • Впервые Маск заявил о намерении открыть ресторан Tesla ещё в 2018 году, пишет Fox Business. Строительство Tesla Diner в Лос-Анджелесе началось осенью 2023-го.
Данила Бычков
Офлайн
Робот Optimus, который накладывает попкорн, автокинотеатр и зарядная станция Supercharger: пользователи соцсетей поделились впечатлениями от посещения первого ресторана Tesla

Заведение пока закрыто для широкой публики.

Источник: Getty Images

#новости #tesla

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