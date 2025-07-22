«Ехал шесть часов, чтобы зарядиться и отдохнуть в Tesla Diner, семья в восторге»: как прошло официальное открытие первой закусочной Tesla

Посетители поделились отзывами и рассказали о ценах.Источник: @TeslaОфициальное открытие Tesla Diner в Лос-Анджелесе состоялось 21 июля 2025 года. Владелец Tesla Илон Маск репостнул в X новость о запуске ресторана и написал: «Попробуйте. Мы стремимся сделать этот опыт приятным для всех — вне зависимости от того, есть ли у вас Tesla».Инсайдер Tesla Сойер Мерритт опубликовал полное меню закусочной с ценами: бургеры, сэндвичи и хот-доги стоят от $9 до $15, за $4 к ним также можно добавить картошку. Овощной салат без дополнительных добавок обойдётся в $10, все позиции в детском меню — по $13. Напитки стоят от $4 до $10, а десерты — от $5 до $12.Некоторые пользователи в комментариях написали, что цены кажутся им «достаточно высокими», другие ответили, что это «нормально» и даже «дёшево» для Калифорнии. Мерритт также отметил, что ресторан Tesla работает круглосуточно, без перерывов и выходных.Источник: @teslaownersSVВладельцы Tesla, посетившие заведение, говорят, что заказ можно сделать через дисплей электромобиля двумя разными способами. Первый — выбрать Tesla Diner в качестве точки назначения в навигаторе. Тогда на мониторе Tesla появится предложение заказать еду, чтобы чтобы её успели приготовить к прибытию в ресторан.Источник: @DennisCW_Второй способ — подключиться к сети Tesla Diner, приехав в заведение. В этом случае на дисплее Tesla также появится возможность сделать заказ.Источник: @BLKMDL3Часть посетителей отметила то, с каким вниманием в Tesla Diner относятся к деталям. Например, упаковки для еды, стилизованные под Cybertruck, детализированное меню с указанием поставщиков всех ингредиентов и туалет, в котором «чувствуешь себя как в космосе».Источник: @niccruzpataneИсточник: @SawyerMerrittИсточник: @BLKMDL3Помимо еды в Tesla Diner также можно купить сувениры: фигурку робота Optimus, конфеты Tesla, футболки и кепки. А в автокинотеатре на территории ресторана будут показывать не только фильмы, но и запуски ракет SpaceX.Источник: @SawyerMerrittИсточник: @SawyerMerrittПользователь @Teslaconomics рассказал, что специально шесть часов ехал на открытие ресторана, его семья осталась «в восторге». Некоторые в соцсетях, напротив, иронизируют над заведением и пишут: «Фанаты Tesla теперь будут рассказывать, что там самая вкусная еда, которую они ели в своей жизни».Источник: @BLKMDL3Источник: @JeffTutorialsНа территории комплекса также находится зарядная станция Supercharger, рассчитанная на 80 мест. Илон Маск назвал Tesla Diner «одним из самых крутых мест в Лос-Анджелесе» и заявил, что в будущем компания может открыть подобные рестораны, совмещённые с зарядными станциями, в «крупнейших» городах по всему миру.Впервые Маск заявил о намерении открыть ресторан Tesla ещё в 2018 году, пишет Fox Business. Строительство Tesla Diner в Лос-Анджелесе началось осенью 2023-го.Данила БычковОфлайнвчераРобот Optimus, который накладывает попкорн, автокинотеатр и зарядная станция Supercharger: пользователи соцсетей поделились впечатлениями от посещения первого ресторана Tesla Заведение пока закрыто для широкой публики. #новости #tesla