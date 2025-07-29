Взрослая компания: сеть коворкингов WeWork изменила позиционирование в новой рекламе, пытаясь оправиться от банкротства

Американская сеть коворкингов завершила финансовое оздоровление в 2024 году «без долгов».WeWork запустила рекламную кампанию «WeWork для бизнеса», пишет WSJ. В видеоролике — виды города и офисы, заполненные сотрудниками в деловых костюмах, отмечает газета.По словам директора по маркетингу и коммуникациям WeWork Петулы Люси, кампания отражает «взросление компании». Рекламу покажут на ТВ, в соцсетях и других каналах.Издание отмечает: строгий характер рекламной кампании далёк от образа, когда-то представленного сооснователем стартапа Адамом Ньюмана. Он позиционировал WeWork как ИТ-платформу, вместе с тем получив репутацию сторонника подхода «живём один раз» в плане расходов, вечеринок и корпоративной культуры.WeWork основали Адам Ньюман и Мигель Маккелви в 2010 году — стартап обещал «трансформировать рабочую среду». В 2019 году его оценивали в $47 млрд, но когда инвестиционный бум прошёл, компанию поставили в один ряд с другими низкомаржинальными предприятиями со слабой экономикой.В 2019 году Ньюман оставил должность гендиректора на фоне претензий со стороны инвесторов. В 2023-м сеть подала на банкротство в США, годом позже — «вышла» из банкротства и назначила нового гендиректора.Как пишет WSJ, сеть завершила реструктуризацию «без долгов» и сократила портфель офисов с пиковых 850 до примерно 600, получив в 2024 году $2,2 млрд выручки. По словам WeWork, среди арендаторов — 47 компаний из списка Fortune 100. По словам Люси, «всё, что делает компания, основано на разумной дисциплине» — будь до подбор персонала или трата денег.Реклама WeWork. Источник: YouTube-канал компании#новости #wework