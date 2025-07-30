Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве

В нём будет пять корпусов, жить студенты будут в номерах по двое. Студенческий городок откроют на базе бывшего гостиничного комплекса «Турист» на ВДНХ, рассказала компания. Комплекс общежитий вместит 1780 человек.Источник здесь и далее: Центральный университетВсего есть пять корпусов общей площадью 24 тысячи м². Жить студенты будут в двухместных комнатах с кухней и раздельным санузлом.Центральный университет благоустроит прилегающую к студенческому городку территорию: озеленит её, заменит пешеходные дорожки, обновит освещение и другое. Над интерьерными решениями работает Designic. Это четвёртое общежитие для университета и первый его студенческий городок. Ещё три находятся также в Москве — они вмещают вместе 800 человек. «Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей — 30 фирм. Для университета банк арендовал 14,2 тысячи м² в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы.В мае 2024 года «Ведомости» сообщили, что «Т-Банк» договаривается о покупке здания Центрального телеграфа, чтобы разместить в нём университет. В феврале 2025-го СМИ написали, что сделку закрыли.#новости #центральныйуниверситет