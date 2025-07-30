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Евгения Евсеева
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Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве

В нём будет пять корпусов, жить студенты будут в номерах по двое.

  • Студенческий городок откроют на базе бывшего гостиничного комплекса «Турист» на ВДНХ, рассказала компания. Комплекс общежитий вместит 1780 человек.
Источник здесь и далее: Центральный университет
Источник здесь и далее: Центральный университет
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
  • Всего есть пять корпусов общей площадью 24 тысячи м². Жить студенты будут в двухместных комнатах с кухней и раздельным санузлом.
  • Центральный университет благоустроит прилегающую к студенческому городку территорию: озеленит её, заменит пешеходные дорожки, обновит освещение и другое.
  • Над интерьерными решениями работает Designic. Это четвёртое общежитие для университета и первый его студенческий городок. Ещё три находятся также в Москве — они вмещают вместе 800 человек.
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
Центральный университет показал студенческий городок для учащихся в Москве
  • «Тинькофф» вместе с ИТ-компаниями запустил Центральный университет в 2023 году. Среди основателей — 30 фирм. Для университета банк арендовал 14,2 тысячи м² в бизнес-центре Ducat Place II на улице Гашека в центре Москвы.
  • В мае 2024 года «Ведомости» сообщили, что «Т-Банк» договаривается о покупке здания Центрального телеграфа, чтобы разместить в нём университет. В феврале 2025-го СМИ написали, что сделку закрыли.

#новости #центральныйуниверситет

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