Нацсовет США по безопасности на транспорте: к взрыву батискафа «Титан» привели ошибки в проектировании

Ведомство опубликовало заключительный отчёт по катастрофе.

Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters

  • 18 июня 2023 года коммерческий батискаф «Титан» компании OceanGate пропал без вести при погружении к «Титанику» на глубину 3750 м. 22 июня Береговая охрана США обнаружила обломки судна.

  • На борту находились пять человек: сооснователь и гендиректор компании Стоктон Раш, пилот и бывший военный водолаз Поль-Анри Наржоле и трое туристов, которые заплатили по $250 тысяч за погружение. Все они моментально погибли от взрыва.

  • Согласно заключению ведомства (NTSB), OceanGate не проводила надлежащие тестирования «экспериментальной подлодки» перед погружением. Компания не знала, насколько прочная конструкция на самом деле и что она к тому моменту уже была повреждена и подлежала выводу из эксплуатации.

  • OceanGate также пренебрегла общепринятыми протоколами по реагированию на чрезвычайные ситуации. Из-за этого службы потратили на поиски обломков больше времени и денег. Вопросы безопасности отодвигали на второй план. Когда штатный техник указал на расхождения с правилами Береговой охраны США, Раш сказал: «Если ведомство начнёт чинить нам проблемы, значит, я подкуплю конгрессмена, чтобы он с ним разобрался».

  • На проблемы с проектированием, сертификацией, обслуживанием и проверкой аппарата также указывала в своём отчёте Береговая охрана. В ходе слушаний сотрудники рассказали, что Раш «часто пренебрегал регламентами» и игнорировал предупреждения как отраслевых экспертов, так и подрядчиков и сотрудников, ставя «операционные и финансовые цели выше безопасности».

  • «Титан» был сделан из углеродного волокна и титана. Первое при этом ранее не использовали при строительстве «глубоководных» подводных аппаратов: материалы плохо сцепляются и могут не выдерживать давления. Но компания сомнений не высказывала и преувеличивала число проведённых испытаний на прочность.

  • За два года до катастрофы судно совершило 13 погружений к «Титанику». Однако целостность корпуса перед каждой миссией «надлежащим образом» не проверяли, несмотря на «инциденты, которые её нарушали». На записях с погружений были слышны треск, стук и щелчки, которые тот издавал под давлением.

