Нацсовет США по безопасности на транспорте: к взрыву батискафа «Титан» привели ошибки в проектировании

18 июня 2023 года коммерческий батискаф «Титан» компании OceanGate пропал без вести при погружении к «Титанику» на глубину 3750 м. 22 июня Береговая охрана США обнаружила обломки судна.

На борту находились пять человек: сооснователь и гендиректор компании Стоктон Раш, пилот и бывший военный водолаз Поль-Анри Наржоле и трое туристов, которые заплатили по $250 тысяч за погружение. Все они моментально погибли от взрыва.

Согласно заключению ведомства (NTSB), OceanGate не проводила надлежащие тестирования «экспериментальной подлодки» перед погружением. Компания не знала, насколько прочная конструкция на самом деле и что она к тому моменту уже была повреждена и подлежала выводу из эксплуатации.

OceanGate также пренебрегла общепринятыми протоколами по реагированию на чрезвычайные ситуации. Из-за этого службы потратили на поиски обломков больше времени и денег. Вопросы безопасности отодвигали на второй план. Когда штатный техник указал на расхождения с правилами Береговой охраны США, Раш сказал: «Если ведомство начнёт чинить нам проблемы, значит, я подкуплю конгрессмена, чтобы он с ним разобрался».

На проблемы с проектированием, сертификацией, обслуживанием и проверкой аппарата также указывала в своём отчёте Береговая охрана. В ходе слушаний сотрудники рассказали, что Раш «часто пренебрегал регламентами» и игнорировал предупреждения как отраслевых экспертов, так и подрядчиков и сотрудников, ставя «операционные и финансовые цели выше безопасности».

«Титан» был сделан из углеродного волокна и титана. Первое при этом ранее не использовали при строительстве «глубоководных» подводных аппаратов: материалы плохо сцепляются и могут не выдерживать давления. Но компания сомнений не высказывала и преувеличивала число проведённых испытаний на прочность.