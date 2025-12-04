На выставке в США показали робопсов с головами Маска, Безоса и Цукерберга от художника Beeple — они «выкакивали» фотографии для получения NFT

Всех «собак» раскупили частные коллекционеры по цене в $100 тысяч за штуку.Инсталляцию Regular Animals, «Обычные животные», установили на художественной ярмарке Art Basel в Майами. Всего робособак семь. У трёх головы Илона Маска, Джеффа Безоса, а также Марка Цукерберга, у двух — художников Пабло Пикассо и Энди Уорхола. Оставшиеся две похожи на самого Beeple, Майка Винкельманна.Робопсы периодически останавливались, чтобы сделать фото на вмонтированную в грудную клетку камеру, и приседали для псевдодефекации — снимками, которые автор назвал «Образцами экскрементов», «способными отвратить рядовых посетителей и восхитить извращённых коллекционеров».Всего снимков было 1028. На 256 разместили коды, отсканировав которые можно получить цифровые версии в виде NFT, передаёт Mint.Источник: Page SixИсточник: @daniloПредприниматели вроде Маска и Цукерберга «контролируют с помощью мощных алгоритмов огромный пласт того, как мы видим мир», объяcнил Beeple в разговоре с Page Six. Снимки с камер — попытка обыграть эту идею.Полина ЛааксоКрипто9 сентАукционный дом Christie’s закроет департамент, который занимался продажами NFT-искусства Выставлять цифровые объекты продолжат, но уже в рамках общего направления, посвящённого искусству 20 и 21 веков.#новости