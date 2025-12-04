Популярное
Полина Лааксо
Офлайн

На выставке в США показали робопсов с головами Маска, Безоса и Цукерберга от художника Beeple — они «выкакивали» фотографии для получения NFT

Всех «собак» раскупили частные коллекционеры по цене в $100 тысяч за штуку.

Источник: @_mp9x
  • Инсталляцию Regular Animals, «Обычные животные», установили на художественной ярмарке Art Basel в Майами. Всего робособак семь. У трёх головы Илона Маска, Джеффа Безоса, а также Марка Цукерберга, у двух — художников Пабло Пикассо и Энди Уорхола. Оставшиеся две похожи на самого Beeple, Майка Винкельманна.
  • Робопсы периодически останавливались, чтобы сделать фото на вмонтированную в грудную клетку камеру, и приседали для псевдодефекации — снимками, которые автор назвал «Образцами экскрементов», «способными отвратить рядовых посетителей и восхитить извращённых коллекционеров».
  • Всего снимков было 1028. На 256 разместили коды, отсканировав которые можно получить цифровые версии в виде NFT, передаёт Mint.
Источник: Page Six
Источник: @danilo
Пример снимка. Источник: Page Six
Источник: @ACthecollector
  • Предприниматели вроде Маска и Цукерберга «контролируют с помощью мощных алгоритмов огромный пласт того, как мы видим мир», объяcнил Beeple в разговоре с Page Six. Снимки с камер — попытка обыграть эту идею.
Полина Лааксо
Крипто
Аукционный дом Christie’s закроет департамент, который занимался продажами NFT-искусства

Выставлять цифровые объекты продолжат, но уже в рамках общего направления, посвящённого искусству 20 и 21 веков.

Источник фото: Observer

#новости

38 комментариев