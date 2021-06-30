Обе компании могут использовать слабости конкурентов на фоне антимонопольных расследований, считают эксперты.

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Google и Microsoft не стали продлевать соглашение о «прекращении огня», которое истекло в апреле 2021 года, сообщает Financial Times. Компании соревнуются на рынке облачных вычислений, поисковых систем и искусственного интеллекта.

Компании подписали соглашение в 2015 году, после этого ослабили публичное соперничество: урегулировали ряд патентных исков, договорились обсуждать разногласия, прежде чем сообщать о проблемах регулирующим органам, поощряли партнерство в развитии поиска и искусственного интеллекта.

За шесть лет стороны несколько раз нарушали соглашение, сообщает Bloomberg.

Например, в 2019 году Microsoft пожаловалась, что платформа Google Search Ads 360, которая позволяет маркетологам проводить рекламные кампании сразу в нескольких поисковых системах, не поддерживает Bing.

Microsoft хочет усилить позиции на фоне антимонопольных расследований в отношении Google по всему миру, рассказал Bloomberg Рэндал С. Пикер, эксперт по техническим монополиям Чикагского университета.

Google тоже может использовать отмену соглашения в свою пользу, ведь Microsoft лидер на рынке во многих областях. Например, пакет Office — самый популярный редактор документов и таблиц, считает руководитель отдела технологий в фонде Omidyar Network Гас Росси. У Google есть похожие сервисы «Документы», «Таблицы» и «Презентации», которые можно использовать и без подключения к интернету.