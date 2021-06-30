Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее соглашение о снижении конкуренции на рынке поиска и сервисов Статьи редакции
Обе компании могут использовать слабости конкурентов на фоне антимонопольных расследований, считают эксперты.
Google и Microsoft не стали продлевать соглашение о «прекращении огня», которое истекло в апреле 2021 года, сообщает Financial Times. Компании соревнуются на рынке облачных вычислений, поисковых систем и искусственного интеллекта.
Компании подписали соглашение в 2015 году, после этого ослабили публичное соперничество: урегулировали ряд патентных исков, договорились обсуждать разногласия, прежде чем сообщать о проблемах регулирующим органам, поощряли партнерство в развитии поиска и искусственного интеллекта.
За шесть лет стороны несколько раз нарушали соглашение, сообщает Bloomberg.
Например, в 2019 году Microsoft пожаловалась, что платформа Google Search Ads 360, которая позволяет маркетологам проводить рекламные кампании сразу в нескольких поисковых системах, не поддерживает Bing.
Microsoft хочет усилить позиции на фоне антимонопольных расследований в отношении Google по всему миру, рассказал Bloomberg Рэндал С. Пикер, эксперт по техническим монополиям Чикагского университета.
Google тоже может использовать отмену соглашения в свою пользу, ведь Microsoft лидер на рынке во многих областях. Например, пакет Office — самый популярный редактор документов и таблиц, считает руководитель отдела технологий в фонде Omidyar Network Гас Росси. У Google есть похожие сервисы «Документы», «Таблицы» и «Презентации», которые можно использовать и без подключения к интернету.
- В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем. В декабре 2020 года десять штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook на рынке интернет-рекламы.
- Октябрьский иск против Google — самый значительный, с тех пор как министерство юстиции и генпрокуроры 21 штата подали иск против Microsoft в 1998 году, тогда компания проиграла дело.
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