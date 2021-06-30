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Маша Цепелева

Google и Microsoft не стали продлевать шестилетнее соглашение о снижении конкуренции на рынке поиска и сервисов Статьи редакции

Обе компании могут использовать слабости конкурентов на фоне антимонопольных расследований, считают эксперты.

4 4 комментария
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Google и Microsoft не стали продлевать соглашение о «прекращении огня», которое истекло в апреле 2021 года, сообщает Financial Times. Компании соревнуются на рынке облачных вычислений, поисковых систем и искусственного интеллекта.

Компании подписали соглашение в 2015 году, после этого ослабили публичное соперничество: урегулировали ряд патентных исков, договорились обсуждать разногласия, прежде чем сообщать о проблемах регулирующим органам, поощряли партнерство в развитии поиска и искусственного интеллекта.

За шесть лет стороны несколько раз нарушали соглашение, сообщает Bloomberg.

Например, в 2019 году Microsoft пожаловалась, что платформа Google Search Ads 360, которая позволяет маркетологам проводить рекламные кампании сразу в нескольких поисковых системах, не поддерживает Bing.

Microsoft хочет усилить позиции на фоне антимонопольных расследований в отношении Google по всему миру, рассказал Bloomberg Рэндал С. Пикер, эксперт по техническим монополиям Чикагского университета.

Google тоже может использовать отмену соглашения в свою пользу, ведь Microsoft лидер на рынке во многих областях. Например, пакет Office — самый популярный редактор документов и таблиц, считает руководитель отдела технологий в фонде Omidyar Network Гас Росси. У Google есть похожие сервисы «Документы», «Таблицы» и «Презентации», которые можно использовать и без подключения к интернету.

  • В октябре 2020 года Минюст США подал иск против Google из-за «монополии» на рынке поисковых систем. В декабре 2020 года десять штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook на рынке интернет-рекламы.
  • Октябрьский иск против Google — самый значительный, с тех пор как министерство юстиции и генпрокуроры 21 штата подали иск против Microsoft в 1998 году, тогда компания проиграла дело.
Почему Microsoft избежала антимонопольных…
Компания научилась работать с властями после того, как проиграла похожее дело в начале 2000-х…
vc.ru

#новость #google #microsoft

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Raimond Vladimirov

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Твой выход DuckDuckGo!

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Он давно уже вышел. Как вышел, так и ушёл.

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Nikolai O

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а у него свой движок поисковый?

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Леонид Белоус

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Держим кулачки за Микрософт!

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