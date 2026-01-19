Умер итальянский модельер и основатель бренда Valentino Валентино Гаравани

Ему было 93 года.Валентино Гаравани в 2012 году. Источник: Warrick Page for the International Herald Tribune / NYTДизайнер ушёл из жизни в окружении близких в своём доме в Риме, пишет NYT со ссылкой на сообщение его фонда.Он родился в 1932 году на севере Италии, освоил ремесло в ателье Парижа, напоминает CNN. В начале 1960-х встретил Джанкарло Джиамметти, вместе с которым «превратил Valentino во всемирно известный бренд».Reuters отмечает, что Валентино Гаравани ставили в один ряд с Джорджо Армани и Карлом Лагерфельдом — «последними великими дизайнерами» времени, когда мода ещё не была сферой, которой управляют не только кутюрье, но и маркетологи и финансисты.В 1998 году основатели продали модный дом Valentino группе HdP примерно за $300 млн, но дизайнер продолжил работать в компании. На «пенсию» он вышел в 2008 году. В 2016-м вместе с Джиамметти основал фонд Valentino Garavani and Giancarlo Giammetti, который поддерживает культурные и благотворительные инициативы.В 2023 году французская Kering (управляет брендами Gucci, Saint Laurent и другими) купила 30% Valentino. Ещё 70% принадлежит катарскому инвестфонду Mayhoola for Investments. У Kering есть опцион на выкуп оставшейся доли.#новости