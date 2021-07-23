Предприниматели пожаловались на проблемы на сайте Москвы при загрузке отчётов о вакцинации сотрудников Статьи редакции
Загруженные на mos.ru данные о вакцинации сотрудников не обновляются.
О том, что проблема носит массовый характера, предприниматели рассказали Forbes.
По словам основателя HURMA Group of Companies Дмитрия Левицкого, загруженные данные не появляются на сайте.
Совладелица ресторана «От и До» Кира Байбакова рассказала, что подавала сведения о вакцинации 21 сотрудника на сайте mos.ru. Но через три дня вакцинацию 9 человек не подтвердили и они не могут выйти на работу.
Соосновательница сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Нина Литвинова заявила, что у её сотрудников тоже есть сертификат о вакцинации, но программа не подтверждает это.
Источник Forbes на ресторанном рынке рассказал, что mos.ru игнорирует статус вакцинации сотрудников из стран СНГ с патентом на работу. «По факту на предприятии у нас имеется более 90% вакцинированных, но подтвердить их мы не можем», — рассказал он.
Также предприниматели выявили несоответствие фактической численности сотрудников с теми данными, которые подгружаются на mos.ru. Предприниматели пожаловались, что программа считает, что у них больше сотрудников, чем на самом деле.
В ФНС поясняли, что мэрия рассчитывает долю вакцинированных сотрудников от общей численности работников организации «по данным государственных информационных систем». Чтобы решить проблему власти предлагали загрузить расчет по страховым взносам или сведения о численности и заработной плате работников на платформу i.moscow.
Владелец детского центра, пожелавший остаться анонимным, последовал этой инструкции, но изменений на сайте mos.ru не было, пишет Forbes.
16 июня власти Москвы объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и других.
До 15 июля работодатели должны были организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом. Отказаться от вакцинации смогут работники, у которых есть противопоказания.
Детский сад
Проблема с численностью: грузим справку
Проблема с подтверждёнными:
1) проверяем внимательно СНИЛС, омс
2) каждый день отправляем тот же самый файл если ошибок в СНИЛС/омс нет после проверки
3) магия и все появляется
Ситуация дурдом если честно
Просто не понимаю плача, вместо плакаться надо долбить мос ру и второй сайт. Обрывать им телефоны, чтобы это была их проблема.
Мы не могли подать численность, потому что они просто забыли сделать кнопку загрузки файла, письма на тех поддержку и о чудо починили, кнопка появилась.
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