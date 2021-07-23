{"id":4529,"title":"\u041c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430 \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b\u0430 \u00ab\u0430\u043d\u0442\u0438\u0430\u043a\u0441\u0435\u043b\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=4529&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/266261-starthub-moscow&hash=abf1b85a7457cef1e33a57d8be96591519abffda011da33805e54ec9419f65ab","isPaidAndBannersEnabled":false}
Офлайн
Nazigul Jusupova

Предприниматели пожаловались на проблемы на сайте Москвы при загрузке отчётов о вакцинации сотрудников Статьи редакции

Загруженные на mos.ru данные о вакцинации сотрудников не обновляются.

6 6 комментариев
573 просмотров

О том, что проблема носит массовый характера, предприниматели рассказали Forbes.

По словам основателя HURMA Group of Companies Дмитрия Левицкого, загруженные данные не появляются на сайте.

Совладелица ресторана «От и До» Кира Байбакова рассказала, что подавала сведения о вакцинации 21 сотрудника на сайте mos.ru. Но через три дня вакцинацию 9 человек не подтвердили и они не могут выйти на работу.

Соосновательница сети салонов маникюра и педикюра «Пальчики» Нина Литвинова заявила, что у её сотрудников тоже есть сертификат о вакцинации, но программа не подтверждает это.

Источник Forbes на ресторанном рынке рассказал, что mos.ru игнорирует статус вакцинации сотрудников из стран СНГ с патентом на работу. «По факту на предприятии у нас имеется более 90% вакцинированных, но подтвердить их мы не можем», — рассказал он.

Также предприниматели выявили несоответствие фактической численности сотрудников с теми данными, которые подгружаются на mos.ru. Предприниматели пожаловались, что программа считает, что у них больше сотрудников, чем на самом деле.

В ФНС поясняли, что мэрия рассчитывает долю вакцинированных сотрудников от общей численности работников организации «по данным государственных информационных систем». Чтобы решить проблему власти предлагали загрузить расчет по страховым взносам или сведения о численности и заработной плате работников на платформу i.moscow.

Владелец детского центра, пожелавший остаться анонимным, последовал этой инструкции, но изменений на сайте mos.ru не было, пишет Forbes.

16 июня власти Москвы объявили обязательную вакцинацию 60% работающих в сфере услуг, торговли и других.

До 15 июля работодатели должны были организовать проведение прививок первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной, а до 15 августа — вторым компонентом. Отказаться от вакцинации смогут работники, у которых есть противопоказания.

QR-коды работают нормально, экономика — плохо…
За три дня QR-коды получили 2,5 млн человек, но залы ресторанов оказались пустыми.
vc.ru

#новости #третьяволна

6 6 комментариев
1
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0435\u0442\u044c\u044f\u0432\u043e\u043b\u043d\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "offline", "id": 273262, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Jul 2021 21:14:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Pavel Voronkov

0

Странно, комментов нет, все ушли обсуждать санкции Украины против ВБ :(

Ответить

Новый огонь

0

Спрошу не совсем по теме: а как найти работу, чтобы не спрашивали о наличии прививки?) Я конечно переболел, но этого мало им всем видимо...

Ответить

Дмитрий Мехедов

Новый
0

.

Ответить

Иван Иванов

Новый
0

Зависит от типа работы. Там, где удалёнка, не спрашивают.

Ответить

Дмитрий Мехедов

0

Детский сад

Проблема с численностью: грузим справку

Проблема с подтверждёнными:
1) проверяем внимательно СНИЛС, омс 
2) каждый день отправляем тот же самый файл если ошибок в СНИЛС/омс нет после проверки 
3) магия и все появляется 

Ответить

Дмитрий Мехедов

Дмитрий
0

Ситуация дурдом если честно

Просто не понимаю плача, вместо плакаться надо долбить мос ру и второй сайт. Обрывать им телефоны, чтобы это была их проблема. 

Мы не могли подать численность, потому что они просто забыли сделать кнопку загрузки файла, письма на тех поддержку и о чудо починили, кнопка появилась.  

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Финансы
Евгения Евсеева
ЦБ повысил ключевую ставку с 5,5% до 6,5% — это самое резкое повышение с 2014 года Статьи редакции

И четвёртое повышение с начала 2021 года.

222 222 комментария
55
Открытие Брокер
На конференции «B Word» Илон Маск в очередной раз поменял свою позицию по биткоину

В ходе конференции где также присутствовали Джек Дорси и Кэти Вуд, Маск отметил, что он является владельцем биткойнов не только через баланс Tesla и SpaceX, но и лично владеет биткойнами, эфиром и Dogecoin.

3 3 комментария
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф
Можно ли продолжать работать в той же компании после выгорания: история продакт-менеджера Тинькофф

В Тинькофф — 28 000 сотрудников, и у каждого своя история. Кто-то легко справляется с работой, и после всех задач спокойно отключается и идет отдыхать. Другим все может даваться труднее, даже сложно в уйти в отпуск — думает, «как я всё здесь брошу». Мы начинаем серию статей от лица наших сотрудников, которые делятся своим опытом: какие появлялись…

0 Обсудить
1
Columbus Russia
Восточная Техника успешно автоматизирует процессы управления складами на базе решения Columbus-WMS
0 Обсудить
0
Медиа
TJ
The Insider и пятерых журналистов включили в список СМИ-иноагентов Статьи редакции

Информация об этом появилась на сайте Минюста.

73 73 комментария
20
Личный опыт
Dima Yusupov
Как кидают на авито… Половина машины
8 8 комментариев
9
Разработка
Nazigul Jusupova
«Тинькофф» открыл центр разработки в Минске Статьи редакции

В команду ищут как студентов техвузов, так и продвинутых разработчиков — но предпочтение будут отдавать кандидатам со знанием английского языка.

114 114 комментариев
22
Самокат
«Стартап-полка»: Самокат набирает производителей альтернативных продуктов

Онлайн-ритейлер Самокат совместно с Ассоциацией Производителей Альтернативных Пищевых Продуктов объявляют сбор заявок от инновационных производителей продуктов для участия в «стартап-полке» Самоката. Лучшие продукты попадут в постоянный ассортимент Самоката в раздел «Супермаркет» уже этой осенью.

0 Обсудить
2
Приёмная
pol P
Банкомат «Тинькофф» выдал ошибку во время пересчета и перезагрузился, не зачислив деньги

20/07/21 положил в банкомат 100 купюр по 5000 р. (500 т.р.). Во время пересчета написал неисправность и перезагрузился. Деньги не зачислены.

43 43 комментария
33
Торговля
TJ
Украина ввела санкции против российского интернет-магазина Wildberries Статьи редакции

Под санкции попала и основательница компании Татьяна Бакальчук.

110 110 комментариев
24
DiDi
Возможности, как в корпорации, а гибкость, как у стартапа. Что думают о своей работе сотрудники DiDi

Пять представителей российского офиса компании рассказали о корпоративной культуре, рабочем дне, языковом барьере, профессиональных вызовах.

78 78 комментариев
13
Больше статей
null