Умер владелец OnlyFans Лео Радвинский

Ему было 43 года.Источник: WSJ О смерти Радвинского пишет Bloomberg со ссылкой на компанию. По её словам, он боролся с раком.Радвинский родился в Одессе, но в детстве переехал с семьёй в Чикаго, уточняет агентство. В 2018 году он купил «не менее 75%» Fenix International, материнской компании сервиса OnlyFans, писала Financial Times.Платформа, популярность которой резко выросла во время пандемии Covid-19, наиболее известна за счёт развлечений для взрослых и эротического контента. Сервис насчитывает более 300 млн пользователей, писала WSJ летом 2025-го.Представитель OnlyFans сказал Bloomberg, что в 2024 году Радвинский передал права собственности трасту. Американский Forbes оценивает состояние Радвинского в $4,7 млрд.В начале 2026-го источники СМИ сообщали, что владелец OnlyFans ведёт переговоры с инвестфирмой Architect Capital о продаже контрольного пакета компании при оценке в $5,5 млрд с учётом долга. По состоянию на февраль переговоры всё ещё были на начальной стадии, уточнил источник Bloomberg.