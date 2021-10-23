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Таня Боброва

В Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября: работать будут продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции

Кафе и рестораны смогут работать навынос и на доставку, будут открыты парикмахерские, театры и музеи.

49 49 комментариев
5044 просмотров

Губернатор города Александр Беглов подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений.

Что закроют

  • Кафе и рестораны.
  • Непродуктовых ритейлеров.
  • Салоны красоты, ветеринарные клиники (кроме экстренной помощи), бани (кроме помывочных зон), SPA-, массажные и косметические салоны.
  • Фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и другие объекты развлечений, букмекеры. В зоопарке для посетителей закроют только павильоны.
  • Доступ в детские игровые комнаты и развлекательные центры.
  • Не будут предоставлять государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов госвласти, МФЦ (можно будет зарегистрировать рождение, смерть, брак и развод).
  • Кинотеатры, цирки, концертные залы, библиотеки, выставки. Нельзя проводить спортивные мероприятия, кроме согласованных с Роспотребнадзором, а также культурные мероприятия, в том числе мастер-классы и лекции.
  • Стоматологии (кроме экстренной помощи).

  • Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на удалёнку, частным рекомендуют тоже самое.

Кто сможет работать

  • Театры и музеи — можно будет попасть при наличии QR-кода или справке о медотводе, но не организованным детским экскурсиям.
  • Аптеки, продуктовые магазины, объекты без торгового зала, магазины с товарами первой необходимости, если их доля в ассортименте больше 30%, ТРЦ — если посетители будут в масках.
  • Кафе и рестораны на доставку и навынос, общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые.
  • Парикмахерские и помывочные зоны в банях.
  • Гостиницы, санатории и другие объектах санаторно-курортного лечения и отдыха смогут заселять гостей только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.
  • Новые ограничения не распространяются на лиц, которые обеспечивают охрану и содержание объектов, а также на официальные мероприятия, согласованные властями города или местным Роспотребнадзором.
  • Запрета на работу бизнеса, не указанного в постановлении, в документе нет.

21 октября частичный локдаун также ввели в Москве — с 28 октября по 7 ноября. Источник «Фонтанки» говорил, что в Петербурге меры решили сделать симметричными московским, чтобы жители столицы не хотели приезжать на «каникулы».

С 1 ноября в Петербурге также будут действовать QR-коды для посещения мероприятий, с 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита. Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены «нерабочими».

#новость #санктпетербург #covid19

49 49 комментариев
15
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49 комментариев
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Black Jack

Повторюша - Дядя Хрюша.

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31
Женя Хо

А у меня днюха 30-ого...
Вот и настал твой час, стол-книжка!

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22
Александр Привалов

Чем же вы так беглову с собяниным насолили??? Навряд ли это совпадение

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0
Женя Хо

Так самое смешное, что у жены ДР 28-ого! Хоть лотерейку покупай..

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0
Анатолий Щербина

Объясните мне, "салоны красоты (кроме парикмахерских)". Что это значит? У меня парикмахерская, но по идее различий нет. Везде волосы стригут.

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3
ivan krapivin

стричь будут, но не для красоты

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28
Анатолий Щербина

Читая мантру об уходе вируса с земли русской.

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1
Анна Тишина

Помыть и постричь челядь можно, но никаких тебе доп услуг, маникюр и уходы- это уже роскошь!

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1
Анатолий Щербина

Речь ведь идёт о контакте людей) Как обычно, всё через одно место

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0
Анна Тишина

Волшебное место! В салон нельзя, в Турцию можно и далее про аналогии …

Ответить
0
Lena *

Если серьёзно, то ассортиментом услуг. Парикмахерские-только услуги по уходу за волосами. Салоны, кроме этого, также оказывают услуги по уходу за лицом/телом, услуги эстетической косметологии и тп.

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0
Анатолий Щербина

Я знаю разницу. Дело в факте работы с клиентом. По мне разницы нет

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0
Sergei Timofeyev

Говорят, что билетов на Сапсан в указанные дни практически нет. :)

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8
Сергей Тимофеев

И я Сергей Тимофеев)))

Ответить
1
Sergei Timofeyev

Развелось тут! (с)

Ответить
1
Dennis Gooddeni

Все в Сочи едут

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1
Sergei Timofeyev

из Москвы через Питер, ага. :) Люблю наш народ.

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0
Александр Привалов

А чего, времени полно, можно и через Выборг...

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0
An Ar

омг, как жи мы будем без рестиков и кафех(((( где нам еще почилить с друзьяшками и наделать фоток с хрючелом в днищеграмм и говноток(((((

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–13
ivan krapivin

в производственных столовых и общепите на вокзале

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13
Андрей

Ой, посмотрите на меня, я не такой как все. Не хожу по кафе и ресторанам, не сижу в Инстаграме.

Я элита, а вы все дураки.

Не смешно самим от такого бреда псевдоэлитарного?

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9
Andrey Zaynulin

Так это он себя элитой возомнил с такими мыслями? Ууууу..

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0
Андрей

Комментарии профиля почитайте.

Там вообще всё очень своеобразно. Как и посты.

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3
Станислав Назаров

Просто ты нищий, денег заработаешь поймёшь весь прикол буржуазного образа жизни.

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1
Anatoly Grigoryev

Самое главное чтобы проститутошные продолжили работать, остальное пофигу)

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0
Александр Привалов

Администрация города будет работать в обычном режиме

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10
Мурад Муртазалиев

Погладил лайк мышкой.

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0
Александр Привалов

Закрываются

Должны закрыться

Не будут работать

Это все понятно, а какие меры помощи гражданам? Денежные выплаты там всякие, субсидии, кредитные каникулы...?...

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2
Анна Тишина

В стихах - это прекрасно

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0
Старинный кубок

"Кто не вписался в рынок, тот неудачник"

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0
Danila Sviridov

Главное 13, на Крип-А-Крипа попасть

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1
Mitya Vol

По тексту по ссылке что-то вообще не частичный локдаун

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1
Подводной бас

Потому что это актуально только для части (99,9%) населения Петербурга)

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0
Giant Schlong
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1
Jack Hammer

Ура, каникулы :)

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1

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Wonabeez Doratie

Пофигу на минусы, но то что не будут пускать привитых тупой ход . Больше бы народу укололось

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1
Екатерина

обломали все планы летать из мск на маникюр и укладку

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0
Сергей Сергеев

Кто шарит — объясните, как попасть на «Вечных» 4 ноября, если прививки нет. Тест можно сдать? Это подойдёт?

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0
Принципиальный хот-дог

Ну нет, держитесь уж до конца, стойте не своем

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1
Андрей

Закроют: Кинотеатры, цирки, концертные залы, библиотеки, выставки.

кинотеатры

И если вы пропустили, то премьеру «Вечных» в РФ переместили на 8 ноября из-за локдаунов.

https://dtf.ru/913402

Disney перенёс «Вечных», «Последнюю дуэль» и…
От четырёх дней до трёх недель в зависимости от картины.
dtf.ru
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0
Михаил Цветков

Запретили водный транспорт 😹😹😹😹 ёбнутые

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Елена Анатольевна

А сто ? Будут работать? Как машину чинить?

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Ilya Plushkin

Что у Вас за авто что недели без сто не протянет? Ваг, француз или что то отечественное?

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