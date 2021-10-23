В Петербурге объявили локдаун с 30 октября по 7 ноября: работать будут продуктовые магазины и аптеки Статьи редакции
Кафе и рестораны смогут работать навынос и на доставку, будут открыты парикмахерские, театры и музеи.
Губернатор города Александр Беглов подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений.
Что закроют
- Кафе и рестораны.
- Непродуктовых ритейлеров.
- Салоны красоты, ветеринарные клиники (кроме экстренной помощи), бани (кроме помывочных зон), SPA-, массажные и косметические салоны.
- Фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и другие объекты развлечений, букмекеры. В зоопарке для посетителей закроют только павильоны.
- Доступ в детские игровые комнаты и развлекательные центры.
- Не будут предоставлять государственные, муниципальные и иные услуги в помещениях органов госвласти, МФЦ (можно будет зарегистрировать рождение, смерть, брак и развод).
- Кинотеатры, цирки, концертные залы, библиотеки, выставки. Нельзя проводить спортивные мероприятия, кроме согласованных с Роспотребнадзором, а также культурные мероприятия, в том числе мастер-классы и лекции.
- Стоматологии (кроме экстренной помощи).
Не менее 70% сотрудников государственных образовательных учреждений должны перейти на удалёнку, частным рекомендуют тоже самое.
Кто сможет работать
- Театры и музеи — можно будет попасть при наличии QR-кода или справке о медотводе, но не организованным детским экскурсиям.
- Аптеки, продуктовые магазины, объекты без торгового зала, магазины с товарами первой необходимости, если их доля в ассортименте больше 30%, ТРЦ — если посетители будут в масках.
- Кафе и рестораны на доставку и навынос, общепит на вокзалах, АЗС и производственные столовые.
- Парикмахерские и помывочные зоны в банях.
- Гостиницы, санатории и другие объектах санаторно-курортного лечения и отдыха смогут заселять гостей только по QR-коду или отрицательному ПЦР-тесту.
- Новые ограничения не распространяются на лиц, которые обеспечивают охрану и содержание объектов, а также на официальные мероприятия, согласованные властями города или местным Роспотребнадзором.
- Запрета на работу бизнеса, не указанного в постановлении, в документе нет.
21 октября частичный локдаун также ввели в Москве — с 28 октября по 7 ноября. Источник «Фонтанки» говорил, что в Петербурге меры решили сделать симметричными московским, чтобы жители столицы не хотели приезжать на «каникулы».
С 1 ноября в Петербурге также будут действовать QR-коды для посещения мероприятий, с 15 ноября — для посещения бассейнов, театров и других, с 1 декабря — и для общепита. Дни с 30 октября по 7 ноября в России объявлены «нерабочими».
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Закроют: Кинотеатры, цирки, концертные залы, библиотеки, выставки.
кинотеатры
И если вы пропустили, то премьеру «Вечных» в РФ переместили на 8 ноября из-за локдаунов.
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