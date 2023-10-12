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Таня Боброва

Французский производитель розеток, выключателей и другого электрооборудования Legrand продал российский бизнес IEK Group Статьи редакции

Условия сделки не раскрываются.

  • Активы Legrand Group в России купил производитель электротехники IEK Group. Речь о трёх производствах и более 20 представительствах компании в российских городах, сообщил покупатель.
  • Согласно заявлению, правкомиссия установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели: суммарная выручка трёх площадок в 2025 году должна составить около 8,5 млрд рублей. Инвестиции IEK Group за три года составят 1 млрд рублей.
  • Legrand открыла своё первое представительство в России в 1993 году, говорится на её сайте. Компания продаёт устройства «умного» дома, розетки, выключатели и другое электрооборудование для дома и бизнеса. Среди брендов, представленных в стране, — BTicino, Cablofil, Estap, Vantage, «Контактор» и прочие. Производство находится в Ульяновской области.
  • В январе 2023 года французская компания объявила об уходе из России и ожидала обесценивания активов на €150 млн. В июле Telegram-канал Baza писал, что новый собственник планирует ребрендинг. При этом предприятия якобы закупили комплектующие в Европе с запасом на год и наладили работу с Китаем.
  • IEK Group выпускает и поставляет электрооборудование под брендом IEK, оборудование для промышленной автоматизации ONI и другие товары. Она работает на рынке с 1999 года и имеет собственные производства в Тульской области, Новосибирске и Казани.
Источник: reporter73.tv

#новость

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48 комментариев
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 Константин Дудин

Какие послушные европейцы, а американцы молодцы, у них бизнес и ни какой политики 👍

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Вадим Д.

Крайне печально. Что производить-то на трёх заводах теперь будут? Шильдики для РусьГранда?

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Максим Неплох

Справедливости ради, тут продали, что называется, по назначению. Те же розетки и будут делать.

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Андрей Комягин

те же розетки и выключатели и будут под другим брендом.

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Байд Джонов

Legrand это премиум класс. IEK тоже работает очень давно, у них налаженное производство и широкий ассортимент. Так что думаю легко справятся.

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Андрей Комягин

легранд, шнайдер и прочие - это давно масс маркет. эту же нишу занимает IEK. Так что все логично. Желаю IEK дальнейшего роста, развития и расширения ассортимента

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Байд Джонов

Ну ABB вроде из премиума осталась?

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Андрей Комягин

ABB - да, у меня вся автоматика в доме их производства

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Piu-piu

Есть разные линейки

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Darth Swordman

Да разве премиум? Всегда же середнячок был, насколько помню, а премиумом Siemens и иже с ним.

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Байд Джонов

Легранд всегда премиум был, если серьёзно. У них есть линейки бюджетные, а так то он с АВВ в одном ряду всегда стоял.

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Вадим Д.

Почему премиум? Крепкий середнячок. Очень крепки, да, но не прем.

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Вася Пражкин

А ценники как у премиума

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Байд Джонов

Я ж говорю премиум :-)

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Piu-piu

Ну не так уж и дорого. Заморочился, нашел. Эта модель и в Европе около 20 евро стоит. Видать, завезли по старому курсу

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Вася Пражкин

Почти три косаря за один выключатель - не очень дорого? Я знал, что Цукерберг где-то недалеко ).

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Piu-piu

Почти «3 косаря» - это меньше 30 евро. Чуть выше средней ставки по стране за час в той же Франции. То что в России обесценились национальная валюта не делает сегмент масс маркета премиумом. К тому же вы выбрали дорогую модель, у них есть за 5-10 евро

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Байд Джонов

Масс-премиум :-)

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John Smith

Это масс маркет, продающийся в Леруа, а не премиум.

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Байд Джонов

Да ладно-ладно. Накинулись

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Вася Пражкин

Не сдавайся

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Denis Bystruev

Да будут делать такие же розетки под другим брендом.

Только благодаря новостям об уходах компаний узнал, как много иностранных производств работало внутри России.

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Серж

А от либералов вы 20 лет узнавали что в России ничего не работает и не открывается

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Denis Bystruev

Я чаще слышал о закрытии заводов и фабрик от ностальгирующих по Советскому Союзу.

Им наличие иностранных производств не нравилось, они считали идеальной импортозамещающую модель догоняющего развития — ту, к которой мы пришли сейчас.

Либеральная же пресса об иностранных компаниях писала и продолжает писать регулярно:

https://www.forbes.ru/biznes/472203-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2022-rejting-forbes

50 крупнейших иностранных компаний в России…
Forbes подготовил очередной рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России. С одной только…
www.forbes.ru
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Александр Еремин

Да да либералы виноваты. А то что это иностранные компании. Т.е. это не наши компании. А то что они у нас размещены это те самые пресловутые внешние инвестиции. У которых есть помимо больших и реальных плюсов есть минус - вывод прибыли за рубеж. Т.е. по сути это тот же самый импорт, но при чуть большей долей оставляемой, налогами, прибвли. А вот почему у нас наши производители ничего подобного не открывают. Это проблема. О которой и говорят либералы которых вы клянете

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Байд Джонов

Очень много. Тот же Schnaider ушел, но часть производства у них в России так и осталось. Систем электрик вроде. А ещё Decraft под Шнайдероаским контролем к нам везут из Китая

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Вадимов Вадим

Герман Стерлигов: "Для полного счастья нам не хватает только полного отключения электричества".

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Серж

Это он про Сектор Газа

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Griby Lenina

Час Земли? Ерунда! Новая акция: год Земли!

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Матвей Горняков

Чем больше производств в руках российских компаний - тем лучше.

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Кирилл Таран

Почему?

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Водяной

МММ а что мешало создать свои исконно русские производства ? А не в очередной раз именем революции отжать?

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Таир Бакиев

Ну например отсутствие эффекта масштаба и конкуренция.
Нашим для открытия нужно было разработать всю линейку и запустить, у них же все уже было разработано и все процессы отлажены, оставалось только применить их в России, и это можно было делать постепенно, ввозя часть линейки из-за рубежа, как и раскрученный бренд.
Да и в дальнейшем разработка на сотню миллионов людей всегда будет дороже в пересчёте на изделие, чем разработка на миллиарды. И даже в таких условиях у нас есть IEK, КЭАЗ и другие

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Водяной

Поэтому лучше отжать?)))

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Таир Бакиев

Поэтому есть что выкупать у уходящих по собственному желанию западных фирм

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Водяной

)))

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Рвущий гармонь

Только не IEK. Теперь у нас выбора даже нет IEK или IEK

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jonewayne

Выбор нет, чтооо? Т.е. до этого момента по-вашему в РФ были только Legrand и IEK?

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Nomad

Профессиональные серии оборудования и раньше Legrand и Schneider electric изготавливали в странах ЕС и продавали в России. На их местных заводах в РФ изготавливались изделия домашних эконом серий.
Сейчас тот же Legrand из проф. линеек везут в РФ с их завода в Китае.

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Krem-brulee

Видимо, выключатели уйдут последними

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Илья

Hager топчик

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Вишняковский

Эта волна продажи бизнеса уже пугает

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Водяной

Т.е. последний улетающий из России даже не сможет выключить свет ?))

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Ann B.

Его и дистанционно выключить возможно, лучше бы нашёлся тот, кто его включил

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Cidirw Cidirw

Розетки и выключатели ledrand серия rain просто бомба ,больше ничего и не надо придумывать

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Тоже хочу

Установили на даче выключатели и розетки от Legrand. Постоянно залипают, конакты окисляются... качество ужаснейшее

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Станислав

А чем эти выключатели лучше обычных что на рынке? Там что серебренные контакты стоят?

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Silver Surfer

Как говорится au revoir

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