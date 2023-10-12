Французский производитель розеток, выключателей и другого электрооборудования Legrand продал российский бизнес IEK Group Статьи редакции
Условия сделки не раскрываются.
- Активы Legrand Group в России купил производитель электротехники IEK Group. Речь о трёх производствах и более 20 представительствах компании в российских городах, сообщил покупатель.
- Согласно заявлению, правкомиссия установила для бывших предприятий Legrand ключевые показатели: суммарная выручка трёх площадок в 2025 году должна составить около 8,5 млрд рублей. Инвестиции IEK Group за три года составят 1 млрд рублей.
- Legrand открыла своё первое представительство в России в 1993 году, говорится на её сайте. Компания продаёт устройства «умного» дома, розетки, выключатели и другое электрооборудование для дома и бизнеса. Среди брендов, представленных в стране, — BTicino, Cablofil, Estap, Vantage, «Контактор» и прочие. Производство находится в Ульяновской области.
- В январе 2023 года французская компания объявила об уходе из России и ожидала обесценивания активов на €150 млн. В июле Telegram-канал Baza писал, что новый собственник планирует ребрендинг. При этом предприятия якобы закупили комплектующие в Европе с запасом на год и наладили работу с Китаем.
- IEK Group выпускает и поставляет электрооборудование под брендом IEK, оборудование для промышленной автоматизации ONI и другие товары. Она работает на рынке с 1999 года и имеет собственные производства в Тульской области, Новосибирске и Казани.
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Какие послушные европейцы, а американцы молодцы, у них бизнес и ни какой политики 👍
Крайне печально. Что производить-то на трёх заводах теперь будут? Шильдики для РусьГранда?
Справедливости ради, тут продали, что называется, по назначению. Те же розетки и будут делать.
те же розетки и выключатели и будут под другим брендом.
Legrand это премиум класс. IEK тоже работает очень давно, у них налаженное производство и широкий ассортимент. Так что думаю легко справятся.
легранд, шнайдер и прочие - это давно масс маркет. эту же нишу занимает IEK. Так что все логично. Желаю IEK дальнейшего роста, развития и расширения ассортимента
Ну ABB вроде из премиума осталась?
ABB - да, у меня вся автоматика в доме их производства
Есть разные линейки
Да разве премиум? Всегда же середнячок был, насколько помню, а премиумом Siemens и иже с ним.
Легранд всегда премиум был, если серьёзно. У них есть линейки бюджетные, а так то он с АВВ в одном ряду всегда стоял.
Почему премиум? Крепкий середнячок. Очень крепки, да, но не прем.
А ценники как у премиума
Я ж говорю премиум :-)
Ну не так уж и дорого. Заморочился, нашел. Эта модель и в Европе около 20 евро стоит. Видать, завезли по старому курсу
Почти три косаря за один выключатель - не очень дорого? Я знал, что Цукерберг где-то недалеко ).
Почти «3 косаря» - это меньше 30 евро. Чуть выше средней ставки по стране за час в той же Франции. То что в России обесценились национальная валюта не делает сегмент масс маркета премиумом. К тому же вы выбрали дорогую модель, у них есть за 5-10 евро
Масс-премиум :-)
Это масс маркет, продающийся в Леруа, а не премиум.
Да ладно-ладно. Накинулись
Не сдавайся
Да будут делать такие же розетки под другим брендом.
Только благодаря новостям об уходах компаний узнал, как много иностранных производств работало внутри России.
А от либералов вы 20 лет узнавали что в России ничего не работает и не открывается
Я чаще слышал о закрытии заводов и фабрик от ностальгирующих по Советскому Союзу.
Им наличие иностранных производств не нравилось, они считали идеальной импортозамещающую модель догоняющего развития — ту, к которой мы пришли сейчас.
Либеральная же пресса об иностранных компаниях писала и продолжает писать регулярно:
https://www.forbes.ru/biznes/472203-50-krupnejsih-inostrannyh-kompanij-v-rossii-2022-rejting-forbes
Да да либералы виноваты. А то что это иностранные компании. Т.е. это не наши компании. А то что они у нас размещены это те самые пресловутые внешние инвестиции. У которых есть помимо больших и реальных плюсов есть минус - вывод прибыли за рубеж. Т.е. по сути это тот же самый импорт, но при чуть большей долей оставляемой, налогами, прибвли. А вот почему у нас наши производители ничего подобного не открывают. Это проблема. О которой и говорят либералы которых вы клянете
Очень много. Тот же Schnaider ушел, но часть производства у них в России так и осталось. Систем электрик вроде. А ещё Decraft под Шнайдероаским контролем к нам везут из Китая
Герман Стерлигов: "Для полного счастья нам не хватает только полного отключения электричества".
Это он про Сектор Газа
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Чем больше производств в руках российских компаний - тем лучше.
Почему?
МММ а что мешало создать свои исконно русские производства ? А не в очередной раз именем революции отжать?
Ну например отсутствие эффекта масштаба и конкуренция.
Нашим для открытия нужно было разработать всю линейку и запустить, у них же все уже было разработано и все процессы отлажены, оставалось только применить их в России, и это можно было делать постепенно, ввозя часть линейки из-за рубежа, как и раскрученный бренд.
Да и в дальнейшем разработка на сотню миллионов людей всегда будет дороже в пересчёте на изделие, чем разработка на миллиарды. И даже в таких условиях у нас есть IEK, КЭАЗ и другие
Поэтому лучше отжать?)))
Поэтому есть что выкупать у уходящих по собственному желанию западных фирм
)))
Только не IEK. Теперь у нас выбора даже нет IEK или IEK
Выбор нет, чтооо? Т.е. до этого момента по-вашему в РФ были только Legrand и IEK?
Профессиональные серии оборудования и раньше Legrand и Schneider electric изготавливали в странах ЕС и продавали в России. На их местных заводах в РФ изготавливались изделия домашних эконом серий.
Сейчас тот же Legrand из проф. линеек везут в РФ с их завода в Китае.
Видимо, выключатели уйдут последними
Hager топчик
Эта волна продажи бизнеса уже пугает
Т.е. последний улетающий из России даже не сможет выключить свет ?))
Его и дистанционно выключить возможно, лучше бы нашёлся тот, кто его включил
Розетки и выключатели ledrand серия rain просто бомба ,больше ничего и не надо придумывать
Установили на даче выключатели и розетки от Legrand. Постоянно залипают, конакты окисляются... качество ужаснейшее
А чем эти выключатели лучше обычных что на рынке? Там что серебренные контакты стоят?
Как говорится au revoir