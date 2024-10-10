Председатель Toyota Motor предупредил, что полный переход на электромобили приведёт к сокращению рабочих мест

Акио Тойоде ближе автомобили с бензиновыми двигателями.«В японской автопромышленности работают 5,5 млн человек. Среди них есть и те, кто долго занимался двигателестроением. Если электромобили станут единственной опцией на рынке, все они потеряют работу», — заключил Тойода. Его слова приводит Reuters.Акио Тойода. Источник фото: APПо объёмам продаж Toyota — крупнейший автопроизводитель в мире. По итогам 2023 года компания сбыла 11,2 млн машин по всему миру.В январе 2024 года Тойода заявлял, что на электромобили будет приходится не более 30% мирового автомобильного рынка. 70% составят гибридные модели и водородный транспорт. Правда, к какому году будет такое распределение долей, он не уточнил.Таня БоброваТранспорт25.11.2023Массовый переход на электромобили должен был решить экологические проблемы — но создал новые Почему Норвегия, пионер по переходу на электрокары, теперь пытается сократить их количество.#toyota #новости
может, стоит не бояться перемен, а подумать, как переобучить сотрудников для работы с новыми технологиями?
это слишком прогрессивно для компании, которая до сих пор выпускает Короллу
Знаете, вы это так нравоучительно формулируете.
Довольно странно, когда человек в комментариях дает рекомендации руководству крупнейшей в мире автомобильной корпорации.
Может вы для начала хотя бы руководству VW напишите и расскажите как им избежать закрытия 4-ех заводов по производству электрокаров в Германии?
Зачем переучивать сотрудников, если тебе для производства нового авто нужно меньше узлов и деталей и соответственно меньше людей, для осуществления этого?
вчерашние мастера по карбюраторам сегодня становятся гуру по батареям
Когда много лет получаешь прибыль привычным путём, а тут какие-то необходимые изменения нужно проводить, конечно не захочется ничего менять
Скорее это не боязнь перемен, а голос разума. Все эти перемены экономически не обоснованы и являются тупиком.