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Полина Лааксо
Мнения

Председатель Toyota Motor предупредил, что полный переход на электромобили приведёт к сокращению рабочих мест

Акио Тойоде ближе автомобили с бензиновыми двигателями.

  • «В японской автопромышленности работают 5,5 млн человек. Среди них есть и те, кто долго занимался двигателестроением. Если электромобили станут единственной опцией на рынке, все они потеряют работу», — заключил Тойода. Его слова приводит Reuters.
Акио Тойода. Источник фото: AP
Акио Тойода. Источник фото: AP
  • По объёмам продаж Toyota — крупнейший автопроизводитель в мире. По итогам 2023 года компания сбыла 11,2 млн машин по всему миру.
  • В январе 2024 года Тойода заявлял, что на электромобили будет приходится не более 30% мирового автомобильного рынка. 70% составят гибридные модели и водородный транспорт. Правда, к какому году будет такое распределение долей, он не уточнил.
Таня Боброва
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Джо Роган проверяет прочность Tesla Cybertruck с помощью лука / Источник: <a href="https://www.teslarati.com/tesla-cybertrucks-arrow-proof-exoskeleton-joe-rogan-experience-elon-musk/" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">teslarati.com</a>

#toyota #новости

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126 комментариев
Виталий Маслов

может, стоит не бояться перемен, а подумать, как переобучить сотрудников для работы с новыми технологиями?

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Александр Матушевский

это слишком прогрессивно для компании, которая до сих пор выпускает Короллу

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1
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Mike Espoo

Знаете, вы это так нравоучительно формулируете.
Довольно странно, когда человек в комментариях дает рекомендации руководству крупнейшей в мире автомобильной корпорации.

Может вы для начала хотя бы руководству VW напишите и расскажите как им избежать закрытия 4-ех заводов по производству электрокаров в Германии?

3
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Ivan Mart

Зачем переучивать сотрудников, если тебе для производства нового авто нужно меньше узлов и деталей и соответственно меньше людей, для осуществления этого?

2
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Яковенко Марта

вчерашние мастера по карбюраторам сегодня становятся гуру по батареям

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Сморщенный лимон

Когда много лет получаешь прибыль привычным путём, а тут какие-то необходимые изменения нужно проводить, конечно не захочется ничего менять

1
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Алекс

Скорее это не боязнь перемен, а голос разума. Все эти перемены экономически не обоснованы и являются тупиком.

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