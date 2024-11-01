В ЦБ заявили, что банкротство компаний может стать «благом для экономики»

На рынке останутся наиболее эффективные предприятия. Такое мнение на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше» высказала директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. Её слова приводит РБК.В целом в условиях наших ограничений на рынке труда [банкротства бизнеса] будут, наверное, благом для экономики, если будет некоторое перераспределение в сторону более эффективных компаний. Елизавета Данилова, цитата по РБКПри этом ЦБ «тщательно следит» за тем, чтобы кредитные риски, которые могут возникнуть в связи с банкротством бизнеса, могли быть покрыты банками и не привели к «финансовой нестабильности», отметила она.О том, что текущая денежно-кредитная политика ЦБ, направленная на борьбу с инфляцией, может привести к массовым банкротствам российских предприятий, в октябре 2023 года говорил глава Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, ставки по кредитам превышают рентабельность любого известного ему производства.В конце октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых. Регулятор объяснил это в том числе увеличением доходов граждан и госинвестиций в экономику, которые усиливают инфляционные ожидания.Евгения ЕвсееваДеньгивчераГлава ЦБ: жёсткая денежно-кредитная политика — не прихоть, она окупится в будущем Эльвира Набиуллина выступила в Госдуме.#новости #цб
Наиболее эффективные, которые «благодаря» снижению конкуренции будут повышать цены на свои продукты не боясь, что потенциальный клиент выберет других. А еще можно будет и на качество своих продуктов подзабить. Красота, одним словом. Избавились, называется, от гнета запада всем назло.
Это особенно великолепно звучит из уст человека, занимающего должность директора департамента финансовой стабильности. Кек.
Ах вот но в чём дело, оказывается, решили ключевой ставкой для кого то рынок почистить
В стране где все бездарные решения и следствия вешают на простых людей латая дыры из пенсионного фонда и повышая пенсионный возраст - любой факап - благо для чиновников у кормушки. Чем беднее народ - тем толще чиновники.
Надеюсь останется один Газпром и тогда он протянет мне газ
Как только ВСЕМ он протянет газ, цены на него будут как на ДТ/бензин