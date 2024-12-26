В 2025 году злоумышленники мигрируют из Telegram в даркнет — «Лаборатория Касперского»

Мессенджер стал чаще блокировать теневые каналы.Эксперты компании ожидают, что возвращение киберпреступников на форумы даркнета усилит конкуренцию между площадками.Чтобы привлечь аудиторию, владельцы форумов, вероятно, добавят новые функции и улучшат условия для торговли данными.Например, они могут предлагать автоматизированные гарант-сервисы, упрощённое разрешение споров и усиление мер безопасности и анонимности, говорится в отчёте «Лаборатории Касперского».Примеры сообщений злоумышленников о блокировке их каналов и аккаунтов в Telegram / «Лаборатория Касперского»В отчёте отмечается, что криптовалюты остаются одной из главных целей киберпреступников, которые используют мошеннические сайты, Telegram-боты, инфостилеры и банковские троянцы для кражи средств.С ростом курса биткоина популярность инфостилеров — вредоносных программ, крадущих закрытые ключи криптовалютных кошельков, пароли, файлы cookie и данные автозаполнения, — продолжает расти.Не теряют актуальности и дрейнеры, нацеленные на кражу токенов из криптовалютных кошельков. Эти инструменты всё чаще появляются в даркнете по модели MaaS («вредоносное ПО как услуга»), отмечают специалисты.Эксперты также прогнозируют рост числа утечек данных через подрядчиков, а также общее увеличение количества утечек.Облачные платформы и ИТ-сервисы часто хранят данные нескольких организаций, поэтому взлом одной компании может угрожать безопасности многих других.«Лаборатория Касперского»Кроме того, создатели программ-шифровальщиков, вероятно, продолжат использовать украденные исходные коды и инструменты для сборки вредоносных программ при разработке новых версий своих продуктов.Редакция vc.ru напоминает: любые действия, связанные с покупкой или использованием даркнет-услуг, могут привести к утрате данных, финансовым потерям и правовым последствиям.#новости #telegram
злоумышленники мигрируют из Telegram в даркнетА заблокировали почему-то ютюб.
Ну потом что термин "экстремизм" теперь совсем другое значит.
Наоборот в телегу мигрируют.
любые действия, связанные с покупкой или использованием даркнет-услуг, могут привести к утрате данных, финансовым потерям и правовым последствиям.Блин блинский, это правда? Тогда должны же посадить всех спамеров.
Сомнительно, но окай
Нет худа без добра, хоть злоумышленники пиарят (вынужденно, т.к. Телега их удаляет) децентрализованные чат платформы (Matrix, Tox, Jabber). Вместо частных, которые зависят от одной конкретной компании.
Вот куда правильнее было бы перейти после блокировки WhatsApp, группам по дому, школьным чатам и прочим.
Так нет же, в эту Телегу перейдут...
Не мигрируют, а репатриируются