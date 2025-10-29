Популярное
Евгения Евсеева
Мнения

«Не верю, что Илон Маск может создать что-то серьёзное»: основатель «Википедии» — о Grokipedia и нейросетях

ИИ пока «недостаточно хорош» для написания текстов уровня энциклопедии, но может пригодиться для поиска информации, полагает он.

Источник: Getty Images
Источник: Getty Images
  • Джимми Уэйлс признался, что ещё не успел изучить Grokipedia — онлайн-энциклопедию, которую запустил Илон Маск — но от пользователей слышал, что в ней много хвалебных тезисов в адрес предпринимателя, пишет CNBC.
  • Уэйлс также отметил, что «прямо сейчас» Маск «вряд ли может создать что-то серьёзное».
  • Как пишет издание, Уэйлс опасается того, что большие языковые модели пытаются создать что-то серьёзное. Они допускают много ошибок — и «недостаточно хороши» для написания статей уровня «Википедии», полагает он.
  • Уэйлс не верит, что с помощью ИИ можно создать надёжный источник информации, и ожидает, что проблемы, связанные с дезинформацией, только усугубятся — из-за возможности использовать нейросети для «фейковых» сайтов с «правдоподобным текстом».
  • Обмануть участников сообщества «Википедии» вряд ли удастся, так как те годами занимались проверкой фактов, а вот ввести в заблуждение множество других людей — да.
  • При этом совсем против ИИ Уэйлс не возражает: по его мнению, его можно использовать, например, для поиска источников и дополнительной информации в них, чтобы внести данные в существующие тексты «Википедии».
Илон Маск запустил Grokipedia — аналог «Википедии»

Во многом они похожи внешне, а в некоторых случаях Grokipedia заимствует информацию из «Википедии».

Скриншот vc.ru

