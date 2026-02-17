Глава тайваньского производителя микросхем Phison Пуа Хейнсен заявил, что в 2026 году большинство производителей бытовой техники и электроники обанкротится из-за дефицита чипов памяти

А выпуск устройств значительно сократится.Источник: TheSSDReviewПересказ интервью с ним на китайском языке опубликовал пользователь под ником 駿HaYaO. Его английский пересказ публикует PCMag. Основное направление компании — разработка микроконтроллеров для внешних накопителей. Например, она утверждает, что одна из первых изобрела «флешку».По словам Пуа, с конца 2025-го и в 2026 году многие производители бытовой техники обанкротятся или откажутся от выпуска продукции из-за нехватки чипов памяти. Производство смартфонов сократится на 200-500 млн единиц, а телевизоров и компьютеров — «значительно сократится».Также он говорит, что дефицит памяти продлится как минимум до 2030 года или даже больше. Пуа отметил, что сейчас ситуация обострилась настолько, что производители чипов памяти требуют предоплату как минимум за три года.Такие компании, как Samsung, Micron, SK Hynix и Kioxia, уже вложили средства в производственные мощности, но потребуется время для выпуска процессоров, а оборудование пользуется спросом уже сейчас.Вклад Китая ограничен — новые мощности поначалу будут составлять 3-5% от мирового объёма, чего недостаточно для восполнения дефицита. При этом «оттока дешёвых товаров» ждать не стоит — в Китае высокий внутренний спрос.Данила БычковТехникавчераBloomberg: дефицит оперативной памяти в 2026 году станет ещё сильнее из-за «астрономических» трат крупных ИТ-компаний на «гонку» в сфере ИИ Ситуация не изменится «как минимум» до конца 2026-го, считают некоторые опрошенные изданием эксперты.#новости