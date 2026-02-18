Глава Snap: запрет соцсетей для подростков до 16 лет в Австралии не гарантирует их безопасность и вызывает сомнения в эффективности подобных мер

Закон вступил в силу в декабре 2025 года.Источник: BloombergСоцсеть уже отключила в Австралии более 415 тысяч аккаунтов, принадлежащих лицам младше 16 лет, пишет Эван Шпигель в колонке для Financial Times. При этом существуют «очевидные пробелы» в законе, а со временем его минусы будут только нарастать и становиться более заметными.Австралийское законодательство регулирует только отдельные платформы, оставляя без внимания «тысячи» других приложений, отмечает Шпигель. Подростки не перестают использовать соцсети после запрета, а просто переходят в менее популярные сервисы, которые предлагают меньше защитных мер.Техническая реализация подобного запрета также вызывает проблемы — технологии для определения возраста «крайне несовершенны» и могут ошибаться в обе стороны. По словам главы Snap, при большом масштабе добиться максимальной точности «очень сложно».Кроме того, некоторые исследования показывают, что лишение подростков доступа к соцсетям может быть «не самым здоровым вариантом» по сравнению с их умеренным использованием.Шпигель также выступил за проверку возраста не на уровне отдельных платформ, а в магазинах приложений. Он не считает, что запрет соцсетей для подростков идёт на пользу их безопасности и благополучию и призвал другие страны не спешить с введением преждевременных мер.Закон о запрете соцсетей для подростков младше 16 лет вступил в силу в Австралии в декабре 2025 года. Под запрет попали десять платформ — Facebook*, Instagram*, Kick, Reddit, Snapchat, Threads*, TikTok, Twitch, X и YouTube.*Meta, владеющая Instagram, Facebook и Threads, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #австралия #snap