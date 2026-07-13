Иск Apple к OpenAI о краже коммерческой тайны угрожает сорвать планы последней разработать ИИ-устройство — он может замедлить наём сотрудников и усилить внутренние проверки

Так считает журналист Bloomberg Марк Гурман.Бывший главный дизайнер Apple Джони Айв и глава компании Тим Кук. Источник: David Paul Morris / BloombergВ июле 2026 года Apple подала иск против OpenAI, обвинив компанию в краже интеллектуальной собственности. Якобы разработчик ChatGPT просил бывших сотрудников Apple предоставлять информацию о ещё невыпущенных устройствах. На судебное разбирательство могут уйти месяцы, если не годы, но уже сам факт подачи иска угрожает планам OpenAI выпустить своё ИИ-устройство, полагает Гурман.OpenAI наняла свыше 400 бывших сотрудников Apple. Вместе с дизайнерами уровня Джони Айва и сильной экспертизой в области ИИ компания потенциально могла бы стать одним из сильнейших конкурентов Apple за последние годы, выпустив своё «умное» устройство.Но многие сотрудники Apple теперь дважды подумают, прежде чем переходить в OpenAI, поскольку даже собеседование может повлечь за собой внутренние проверки. Иск может повлиять на культуру и внутри OpenAI. Перешедшие из Apple работники будут осторожнее обсуждать предыдущие проекты, а руководители начнут избегать определённых вопросов, считает Гурман.И это не считая вероятного повышения уровня бюрократии и юридических проверок в стартапе. Ещё одна область — цепочки поставок. Поставщики могут опасаться работать с OpenAI из-за потенциального вреда для более крупных партнёрств и угрозы быть втянутыми в судебные тяжбы.Однако знакомый с вопросом источник Bloomberg сказал, что OpenAI по-прежнему верит, что сможет анонсировать своё устройство в 2026 году и выпустить его в 2027-м. Хотя в будущем ситуация ещё может измениться, отметил он.Данила БычковApple30 марApple начала предлагать сотрудникам внеплановые бонусы, чтобы удержать их от перехода в OpenAI — Bloomberg С 2025 года к конкурентам перешли «несколько десятков» инженеров компании. #новости #apple #openai