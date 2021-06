«Считаю, это норма нашего времени»: во что играют российские предприниматели

В остальном — я большой фанат ролевых и сюжетных игр. За каждой игрой стоят студии и издатели. Я в первую очередь доверяю конкретным студиям и конкретным гейм-дизайнерам. Редко кто-то из них огорчает. На первом месте у меня стоят ребята из Naughty Dog и Нил Дракманн. Они создали The Last of Us и The Last of Us: Part II. По мне, это лучшие произведения гейм-дизайна. Также отмечу God of War от Santa Monica Studios, Red Dead Redemption 2 и GTA от Rockstar, Ghost of Tsushima от Sucker Punch. Это то, что я выношу за черту и считаю «роскошным». Признаюсь, я до сих пор не ознакомился с The Witcher 3 от CD Projekt RED, я терпеливо жду ремастеринг для PlayStation 5. Он должен появиться во второй половине 2021 года.