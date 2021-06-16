«Считаю, это норма нашего времени»: во что играют российские предприниматели

Рассказывают основатели «Кухни на районе», Prisma, fabrica.event, Look at Media и Playkey.

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Материал подготовлен при поддержке HP

Известные предприниматели рассказали, как они относятся к играм, во что играют сами и что посоветовали бы другим.

А для комфортной игры нужно мощное «железо», которое потянет новинки, хорошую графику и обеспечит плавную игру без задержек. Например, на это способны ноутбуки OMEN 15 by HP: в них современная начинка, а благодаря обновлённой системе охлаждения они не перегреваются и не шумят. Подробнее о характеристиках и особенностях — в конце.

Валентин Вахтин основатель ивент-агентства fabrica.event

Я довольно плотно играю последние два-три года, с момента покупки PlayStation 4. До этого у меня был длинный пятнадцатилетний перерыв. В конце 2020 удалось заполучить PS5, и сегодня посвящаю геймингу в среднем 10 часов в неделю.

Для меня игровая индустрия — это намного больше, чем просто игрушки или хобби. Я глубоко уверен в том, что за геймификацией будущее. Кино, музыка, книга и театр рассказывают историю только в одной плоскости. Ты потребляешь контент только под тем углом и в том количестве, которое тебе дал автор. В играх, особенно сюжетных, ты погружаешься в нарратив через взаимодействие с миром. По кусочкам с разных точек обзора составляя своё собственное впечатление о происходящем. Это великолепная возможность исследовать целые города, территории, континенты. Кроме того, в каждой игре с открытым миром ты можешь переключаться с одной сюжетной линии на другую, постигать историю и атмосферу сеттинга.

Horizon: Zero Dawn

Также у меня огромный профессиональный интерес — я на собственном примере изучаю механики вовлечения, режиссуры, игротехнику и арт-дирекшен. По сути, в играх я ищу вдохновение. К ним я отношусь как к искусству и уважаю сотни и тысячи людей, которые стоят за созданием одного тайтла.

Недавно завершил историю Horizon: Zero Dawn, которой остался очень доволен. В предвкушении продолжения, релиз которого назначен на этот год.

Сейчас изучаю мир Assassin’s Creed: Odyssey. Сеттинг эпохи Пелопоннесской войны и противоборства Спарты и Афин с великолепно проработанной боевой, ролевой составляющей и поистине огромным и, что главное, живым миром. Меня погрузило, думаю, на следующие 60–80 часов точно.

Я оцениваю игры по таким характеристикам: сюжет (насколько захватывает история и насколько она непредсказуема), геймплей (насколько грамотно интегрированы игровые механики и насколько «приятно» справляться с заданиями), техническое состояние (количество багов, глитчей и прочего), атмосфера (веришь ли ты происходящему на экране, погружаешься ли в ощущения от сеттинга, не «выдёргивает» ли что-то нелепое их истории). Так вот, «Одиссея» очень достойно справляется с этими задачами.

Assassin's Creed: Odyssey

В остальном — я большой фанат ролевых и сюжетных игр. За каждой игрой стоят студии и издатели. Я в первую очередь доверяю конкретным студиям и конкретным гейм-дизайнерам. Редко кто-то из них огорчает. На первом месте у меня стоят ребята из Naughty Dog и Нил Дракманн. Они создали The Last of Us и The Last of Us: Part II. По мне, это лучшие произведения гейм-дизайна. Также отмечу God of War от Santa Monica Studios, Red Dead Redemption 2 и GTA от Rockstar, Ghost of Tsushima от Sucker Punch. Это то, что я выношу за черту и считаю «роскошным». Признаюсь, я до сих пор не ознакомился с The Witcher 3 от CD Projekt RED, я терпеливо жду ремастеринг для PlayStation 5. Он должен появиться во второй половине 2021 года.

Каждая игра, которую я перечислил, отличается высочайшим уровнем исполнения по всем характеристикам. Играя в них, ты веришь в сеттинг, погружаешься в атмосферу, чувствуешь и ощущаешь. В каждой из них есть отличная фундаментальная мысль, которая донесена через череду захватывающих событий.

Я могу долго говорить об играх. Они для меня — целый мир. В любой ситуации важен контекст. Поэтому я, играя в тот или иной проект, узнаю историю студии и гейм-дизайнера, её создавших. Слежу за новостями и слухами, связанными с игровой индустрией. Это добавляет новый контекст в процесс игры. Потому что я понимаю, что за любым шедевром стоят люди со своей историей. Узнавая судьбу студий, ты понимаешь, что встреченный в игровом мире персонаж или предмет является отсылкой к конкретному событию в реальном мире или истории.

Red Dead Redemption 2

Также у меня есть предпринимательский интерес к игровой индустрии. Её суммарный годовой оборот в несколько раз превышает оборот кинобизнеса и стриминговой индустрии. Тенденция к росту рынка ежегодно подтверждается. Так что самое время туда инвестировать.

Василий Эсманов основатель Look at Media, Esmanov&Co

Мне кажется, я играл всю жизнь. Начал с «Ну, погоди», потом был «Спектрум», компьютер IBM PC XT 286 на работе у мамы, Dendy, потом первый Pentium в 98 году. Sony PlayStation 4 появилась у меня лет пять назад. Недавно купил PS5. Играю пару раз в неделю. Были моменты, когда я не играл по полгода, но сейчас снова начал.

Игры для меня — в первую очередь, потрясающие интерактивные истории. А ещё мне кажется, что я выучил английский по играм.

Недавно я с огромным удовольствием прошёл Control и Horizon: Zero Dawn. Control, хоть и короткая, но очень красивая с точки зрения дизайна и сеттинга — «Секретные материалы» на фоне бруталистской архитектуры. Я вообще большой поклонник студии Remedy, они много хороших игр сделали, в том числе и мой любимый первый Max Payne.

Control

В целом мои любимые игры: Fallout 1 и 2, Fallout: New Vegas, The Witcher, серия Borderlands, Red Dead Redemption и Darkest Dungeon.

Игры — это такой дистиллированный человеческий опыт на стероидах: решение, опыт, изменение, последствия. И игры в какой-то степени — это микс литературы и кино: зрелище, как кино, и персональное, личное переживание, как литература.

Я бы посоветовал поиграть в Horizon и Control — они великолепны и грустны. Darkest Dungeon — потрясающая метафора того, каково это — быть руководителем. Я вообще люблю грустные и правдивые игры. Они для меня — бесконечное пространство. Там есть всё и для всех. И спорт, и истории, и эскапизм, и шоу. Их место уже давно по значимости точно выше литературы и сравнялось с кино.

Кирилл Родин сооснователь «Кухни на районе»

Я играю с детства, мне же всего 28 лет. В 10 лет у меня уже была PlayStation 1 — благодаря ей я узнал, как это весело. Во взрослой жизни я стал играть реже, но «качественнее» — прохожу на PlayStation только AAA-тайтлы (блокбастеры — прим. vc.ru), которые выходят нечасто. Рассматриваю их с художественной точки зрения, потому что игры уже давно пишут профессиональные сценаристы и ставят режиссёры.

Последней большой игрой, которую я запускал, была Cyberpunk 2077. Но я решил отложить её, пока создатели не доработают. До этого прошёл Death Stranding и поймал во время игры дзен. Сейчас прохожу Disco Elysium и советую её другим, недавно как раз вышел перевод на русский. Одна из самых необычных игр за последние годы.

Disco Elysium

На регулярной основе играю в Call of Duty: Warzone, потому что в неё играют друзья. Она очень динамичная, а один матч занимает 15–30 минут. Очень удобно, чтобы отвлечься.

В целом мне нравятся большие игры с сюжетом. Например, The WItcher 3 и Red Dead Redemption 2. Над последней была проделана грандиознейшая работа за всю историю геймдева. Представляю, сколько сил стоило накодить такой разнообразный мир, написать столько линий сюжета и превратить это в законченный продукт, и млею от этого.

Алексей Моисеенков основатель Capture и Prisma

Я играю с раннего детства. Примерно в 6 лет у меня появилась приставка Dendy. Потом ездил на лето к двоюродному брату играть в Sega и PlayStation. Компьютером я обзавёлся в шестом классе. Но началом для себя считаю момент, когда я начал играть в World of Warcraft в восьмом классе.

Так как игры стали частью моей жизни довольно давно, то могу сказать, что они — уже традиция или привычка, часть внутренней культуры. Игры помогают и отдохнуть, и сосредоточиться, и просто провести время с другими людьми.

World of Warcraft

Я регулярно играю в Hearthstone в режиме «Полей Сражений» — это карточная настольная игра. Она не требует много времени, партия проходит довольно быстро, а сеттинг основан на любимой мною Warcraft. Также Hearthstone позволяет отвлекаться от будничной суеты и не требует глубокого погружения.

В целом мне нравится не так уж много игр. Исторически играю в стратегии и RPG. В последние годы, помимо Hearthstone и World of Warcraft, пробовал лишь несколько новых игр, в том числе Teamfight Tactics от Riot Games. Но в основном смотрю трансляции на Twitch.

Считаю, что игры — это норма нашего времени. Хотя они могут как принести пользу, так и затянуть подобно наркотику. Надо всегда понимать, что стоит за любовью к играм, но судить людей лишь по фразе «я люблю играть» не стоит.

Егор Гурьев основатель Playkey

Я сейчас играю практически каждый день. В конце прошлого года PlayStation прислали мне статистику, согласно которой я играл 273 дня из 365. В основном я играю в онлайн-игры и делаю это довольно давно — лет с двенадцати, когда у меня появился первый компьютер. Тогда гейминг был моим основным досугом. С возрастом я начал тратить меньше времени на это, но всё равно почти ежедневно мы с друзьями играем в Call of Duty: Warzone — это игра на четверых. У нас есть чат, в нём мы договариваемся и идём играть.

Игры для меня — это стандартный способ развлечения, возможность себя занять и интересно провести время с друзьями без необходимости куда-то ехать. Мы в Playkey видим, что игры конкурируют с просмотром фильмов, походом в кино или бар, прогулкой. Когда начался карантин, у нас в два раза подскочило количество пользователей, потому что люди переключились на игры как на новый вид отдыха. Ещё я играю, когда лечу в самолёте, правда, в те игры, которые не требуют выхода в интернет.

Call of Duty: Warzone

В целом я люблю играть в онлайне, потому что тогда ты получаешь те эмоции, тот адреналин, который никогда не получишь, играя офлайн. Когда ты играешь против другого человека, а он в это же время играет против тебя, когда выигрываешь или проигрываешь одновременно с соперником, испытываешь большие переживания. Я подсел на эти эмоции, поэтому уже год играю с друзьями в Call of Duty: Warzone — уже не знаю, где испытать такие ощущения.

Помимо этого, я фанат пошаговых стратегий, например Fallout 1 и 2. Очень люблю играть во всю серию Total War. Вероятно, мне всё это нравится просто по той причине, что, играя, я испытываю настолько сильные эмоции, которых у меня нет в обычной жизни. Игры кажутся мне неплохим развлечением, но, безусловно, это в некотором плане наркотик, и с ним нужно быть осторожным.

Хочу предостеречь: игры довольно сильно затягивают. Увлечение может обернуться тем, что вы постоянно будете играть. Тем, кто до этого никогда не играл, я бы рекомендовал начать со стратегий — игр, где нужно много думать и просчитывать все ходы. По опыту скажу, что они затягивают меньше.

Предприниматели упомянули много новинок, которые требовательны к «железу». Например, Horizon: Zero Dawn, Assassin’s Creed: Odyssey, Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2. Но каждую из них можно запустить на ноутбуке OMEN 15.

В зависимости от комплектации, устройства поставляются с видеокартами RTX 2070 Max-Q, 3070 или 3070 Max-Q — последние две из самого нового поколения. Технология трассировки лучей, доступная благодаря им, создаёт реалистичное освещение и делает игры ещё красивее. А ещё эти видеокарты достаточно мощные для работы с графикой (дизайн, монтаж видео, 3D-моделирование и так далее).

Доступные процессоры: Intel Core i7 10-го поколения или AMD Ryzen 7. Оперативная память во всех комплектациях — 16 ГБ. А жёсткий диск — на 512 ГБ или 1 ТБ.

Ноутбуки поставляются с Full HD IPS-экранами с разрешением 1920x1080 и диагональю 15 дюймов. У них высокая яркость — 300 нит. И высокая частота обновления — 144 Гц, самое то, например, для шутеров: изображение становится более плавным.

Одно из главных нововведений OMEN 15 — обновлённая система охлаждения, благодаря которой ноутбук меньше греется и шумит даже при высокой нагрузке. Её оснастили инфракрасным термодатчиком, чтобы оптимизировать тепловую эффективность и поддерживать стабильную и бесшумную работу вентилятора.