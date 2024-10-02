X5 Group купила оптовый продуктовый маркетплейс May24 у владельцев брендов чая «Майский» и Curtis

Благодаря сделке группа хочет повысить «доступность мелкооптовых закупок» — в первую очередь для собственной сети «Около», которую она развивает с партнёрами.X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик») купила маркетплейс May24, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с деталями сделки. Представитель группы подтвердил информацию.X5 Group получила 100% ООО«Май24». До этого юрлицо принадлежало Игорю и Ирине Лисиненко, основателям и владельцам компании «Май» (марки Curtis, Richard, «Майский»), одного из крупнейших производителей чая.Сумма сделки неизвестна. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил сделку в 1 млрд рублей «с учётом перспектив развития проекта».May24 — маркетплейс для бизнеса, где производители и дистрибьюторы продают товары повседневного спроса в региональные торговые сети и несетевую розницу.Запустили площадку в 2021 году. Сейчас с ней сотрудничают более 200 производителей и дистрибьюторов, 36 тысяч торговых точек. В 2023 году выручка маркетплейса выросла на 84% год к году, до 101,6 млн рублей, чистая прибыль — в 3,3 раза, до 1,13 млн рублей, приводит газета данные «СПАРК-Интерфакса».С помощью маркетплейса X5 Group хочет повысить доступность мелкооптовых закупок для малого и среднего бизнеса, в первую очередь — для собственной сети «Около», объяснили в компании. Магазины получат «удобный инструмент для автоматизации заказов» и смогут закупать на одной платформе и в одном мобильном приложении «товары ассортиментной матрицы Х5 и от внешних поставщиков». Также через May24 можно будет оформить франшизу «Около» в Москве, Московской области и Башкортостане.Команда May24 продолжит развивать маркетплейс и «приложит максимальные усилия» для популяризации франшизы «Около».#новости #x5group #may24
Чистая прибыль 1,13 млн рублей ? Это меньше 100тр в месяц ?
Это она еще в 3,3 раза выросла в 23 году
Чифирнуть бы ништяк да голяк.
Озон вообще убыточен, но это не говорит о неэффективности бизнеса
Да и оборот смешной...
+ клон
Авито первые 6 лет убыточен был. Главное захватить рынок, а потом уже можно доить.