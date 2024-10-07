«Плеер.ру» возобновит работу как маркетплейс

Это один из старейших магазинов электроники в России.«Мы прикладываем все усилия, чтобы компания как можно скорее возобновила работу, но в новом формате», — сказано в сообщении на сайте.«Плеер.ру» приостановил работу интернет-магазина, офлайн-точки выдачи заказов и клиентской поддержки в сентябре 2024 года, сославшись на технические причины. Других деталей не было, кроме неподтверждённой информации, что некоторые менеджеры уволились одним «днём».Тогда же источник Shopper's рассказывал о планах компании создать на базе «Плеер.ру» маркетплейс, где комиссии для продавцов были бы «ниже рынка», а за хранение товаров и доставку со складов их бы не было вообще.В презентации, которую видел собеседник издания, говорится, что маркетплейс будет работать «без абонентской платы, штрафов и скрытых платежей». Продавец якобы сможет торговать от лица нескольких юридических структур и для каждой подключить свой вариант оплаты.Выполнять возврат денег за сданные обратно товары будет сама платформа, но только при согласии продавца. Пользовательские отзывы можно будет оспорить. «Плеер.ру» также не собирается занижать рейтинг продавцов «из-за нарушений регламента», но о каких нарушениях речь — неизвестно.Источник фото: «Яндекс Карты»Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря низким ценам и широкому ассортименту. Имя его основателя впервые стало известно в 2013 году, когда Forbes включило ритейлера в рейтинг 30 крупнейших российских интернет-компаний, оценив его годовую выручку в $60 млн.В середине 2010-х «Плеер.ру» числился в списке 100 крупнейших интернет-магазинов России по версии аналитического агентства Data Insight, но позже в разные годы периодически выпадал из рейтинга. «Магазину с единственной точкой выдачи заказов и неконкурентными условиями доставки за пределами Москвы даже при более выгодных ценах трудно конкурировать с лидерами рынка», — говорили тогда в агентстве.В 2018 году «Плеер.ру» приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019 году суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговые органы обнаружили, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.Компанию неоднократно обвиняли в обмане покупателей, а также недобросовестном обслуживании. Она также постоянно меняла юрлица. На сентябрь 2024 года на сайте магазина указано ООО «Восход», зарегистрированное в 2021 году. На конец 2023 года его выручка составила 3,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 78,9 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».#плеерру #новости
Раз все так разоткровенничались, готовы поделиться своими планами. Мы собираемся создать маркетплейс хорошего настроения.
Макретплейс на технологиях 1995 года, как их сайт...выбираешь товары и размещаешь заказ, отправляя заказное письмо
Там и пвз из тех же времен
а потом еще идешь на рынок за ним