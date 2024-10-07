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Полина Лааксо
Ритейл

«Плеер.ру» возобновит работу как маркетплейс

Это один из старейших магазинов электроники в России.

  • «Мы прикладываем все усилия, чтобы компания как можно скорее возобновила работу, но в новом формате», — сказано в сообщении на сайте.
  • «Плеер.ру» приостановил работу интернет-магазина, офлайн-точки выдачи заказов и клиентской поддержки в сентябре 2024 года, сославшись на технические причины. Других деталей не было, кроме неподтверждённой информации, что некоторые менеджеры уволились одним «днём».
  • Тогда же источник Shopper's рассказывал о планах компании создать на базе «Плеер.ру» маркетплейс, где комиссии для продавцов были бы «ниже рынка», а за хранение товаров и доставку со складов их бы не было вообще.
  • В презентации, которую видел собеседник издания, говорится, что маркетплейс будет работать «без абонентской платы, штрафов и скрытых платежей». Продавец якобы сможет торговать от лица нескольких юридических структур и для каждой подключить свой вариант оплаты.
  • Выполнять возврат денег за сданные обратно товары будет сама платформа, но только при согласии продавца. Пользовательские отзывы можно будет оспорить. «Плеер.ру» также не собирается занижать рейтинг продавцов «из-за нарушений регламента», но о каких нарушениях речь — неизвестно.
Источник фото: «Яндекс Карты»
Источник фото: «Яндекс Карты»
  • Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря низким ценам и широкому ассортименту. Имя его основателя впервые стало известно в 2013 году, когда Forbes включило ритейлера в рейтинг 30 крупнейших российских интернет-компаний, оценив его годовую выручку в $60 млн.
  • В середине 2010-х «Плеер.ру» числился в списке 100 крупнейших интернет-магазинов России по версии аналитического агентства Data Insight, но позже в разные годы периодически выпадал из рейтинга. «Магазину с единственной точкой выдачи заказов и неконкурентными условиями доставки за пределами Москвы даже при более выгодных ценах трудно конкурировать с лидерами рынка», — говорили тогда в агентстве.
  • В 2018 году «Плеер.ру» приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019 году суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговые органы обнаружили, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.
  • Компанию неоднократно обвиняли в обмане покупателей, а также недобросовестном обслуживании. Она также постоянно меняла юрлица. На сентябрь 2024 года на сайте магазина указано ООО «Восход», зарегистрированное в 2021 году. На конец 2023 года его выручка составила 3,1 млрд рублей, а чистая прибыль — 78,9 млн рублей, следует из данных «Контур.Фокуса».

#плеерру #новости

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69 комментариев
МИНИСТЕРСТВО ЮНОСТИ
500 ₽

Раз все так разоткровенничались, готовы поделиться своими планами. Мы собираемся создать маркетплейс хорошего настроения.

13
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Ildar Mahaone

Макретплейс на технологиях 1995 года, как их сайт...выбираешь товары и размещаешь заказ, отправляя заказное письмо

18
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KendSharrien

Там и пвз из тех же времен

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Анна К

а потом еще идешь на рынок за ним

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