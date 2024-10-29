«Если государство обеляет рынок — почему за наш счёт?»: предприниматели пожаловались на необходимость маркировать одежду в системе «Честный знак»

У крупного бизнеса проблем не возникло — в отличие от малого и среднего.С 1 ноября 2024 года ритейлерам запрещено продавать одежду без маркировки — причём промаркировать нужно в том числе нераспроданные остатки, пишет «Фонтанка». За нарушение грозят штрафы до 300 тысяч рублей тысяч рублей и конфискация товара. А если стоимость немаркированной продукции составляет 1,5 млн рублей, то может наступить и уголовная ответственность.Вопрос обсудили на заседании рабочей группы комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству в Санкт-Петербурге. Предприниматели рассказали, что маркировка остатков «оказалась технически сложной и затратной».По словам издания, в организации «Содействие малому бизнесу» оценили минимальные вложения «только на старте» в 45-50 тысяч рублей. Предприниматель Ирина Валерианова отметила большие трудовые затраты. Средний бизнес, у которого до семи магазинов, мог накопить до 45 тысяч товаров в разных размерах и цветах. На каждую позицию нужна карточка в системе. На заполнение одной уходит до 30 минут. Директор производителя «Леди Шарм» Ирина Миронова рассказала, что компания понесла «многомиллионные» расходы на внедрение «Честного знака» и наём сотрудников.Некоторые предприниматели оказались вынуждены тратиться на ИТ-специалистов, потому что инструкции по настройке системы написаны сложным языком. За исправление ряда технических ошибок нужно доплачивать оператору, а если их не исправить, можно получить уголовное или административное дело — или визит от Роспотребнадзора.Пять человек занимаются только «Честным знаком» за мою зарплату. Если государство обеляет рынок, то почему за наш счёт?Ирина Миронова, директор производителя одежды «Леди Шарм», цитата по «Фонтанке»Источник фото: «РБС-Групп»Уполномоченный по правам предпринимателей в Санкт-Петербурге Валерий Калугин заявил: «То, что делает "Честный знак", — безобразие и катастрофа». Систему нужно «упрощать в десять раз». Особенно с учётом того, что у малого бизнеса и так хватает проблем: ЦБ повышает ставку, с 2025 года изменятся и налоговые правила.По словам председателя группы и депутата Наталии Астаховой, «"Честный знак" аккумулирует прибыль за счёт потребителя товаров». Продавцы включат затраты на маркировку в цены, и петербуржцы будут «штопать носки», вместо того чтобы покупать новое. Бизнесу дали неделю, чтобы подготовить конкретные предложения по ситуации.#маркировка #честныйзнак #новости
Это завуалированный налог с бизнеса. На этом обсуждение можно не продолжать)
Почему налог, это оброк/дань чисто в частные руки
Какой налог с бизнеса?
Это потребитель заплатит
Проблема не в самой маркировке. Там типа 1 рубль с товара. А именно с сопутствующих расходах на маркировку. Нам сейчас поставщик 1С выкатил, что нужно 700 000 рублей заплатить, так как старые методы API для Честного Знака не поддерживаются и их нужно обновлять. Хорошо, что мы 80% товара успели отмаркировать и даже отгрузить на те же маркетплейсы.
То есть, этот "скрытый налог" они даже не государству идёт, а просто ещё одна нагрузка на бизнес: работникам за маркировку платить, разработчикам за разработку. Этот 1 рубль с товара вообще бесплатно, считай, на фоне других расходов.
Блин, как участвовать в этой инициативе? Это же реаельно сдохни или умри
каждый опыт покупки чего либо с "честным знаком" - оказывался покупкой контрафакта. особенно парфюмерные изделия - всё левак, сплошной
это какое то всероссийское наебалово в чистом виде
Ага, и масло сливочное в сфетофоре по 65 рублей за 200 гр, когда везде от 200 руб. Честный знак, все дела. По факту - фальсификат. По честному знаку - корова.