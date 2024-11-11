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Полина Лааксо
Ритейл

«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики и товаров для дома «Вкусвилл Красиво»

Это тестовый проект. Развивать его или нет — решат на основе финансовых показателей и обратной связи от покупателей.

  • Первая точка на 44 м² открылась рядом с московским метро «Рассказовка». В её ассортименте — более 1700 позиций, в том числе декоративная косметика, которую «Вкусвилл» раньше не продавал.
  • Пока доля продукции собственных торговых марок «Вкусвилла» составляет свыше 50%. Но в планах также привлечь и помочь с развитием новых производителей — из России, Южной Кореи, Китая и других стран.
  • Консультанты магазина, по словам компании, обучены проводить первичный анализ кожи и подбирать продукцию с его учётом. Для декоративной косметики есть пробники, также оборудована зона для тестирования.
Источник фото: «Вкусвилл» — здесь и далее
Источник фото: «Вкусвилл» — здесь и далее
«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики и товаров для дома «Вкусвилл Красиво»
«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики и товаров для дома «Вкусвилл Красиво»

#новости #вкусвилл

8 комментариев
Вадим Д.

Почему не Красивилл?
Я и логотип набросал:

1
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romacap

Кусвилл можно для животных еще открыть

1
1
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Слегка Придурковатый

Сантехнику ещё надо продавать.

1
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RRE

Вкусвилл Красава

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Wittgenstein

Пока доля продукции собственных торговых марок «Вкусвилла» составляет свыше 50%.

Все-таки нашли способ монетизировать просрочку =) Респект!

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Dmitry

Все же заманчиво перелить «Бархатные ручки» в новую тару и продавать за оверпрайс

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Wittgenstein

Посоны, набросайте, что там может быть в ассортименте. Ну, например, кислокапустная маска для лица, кефирный крем для рук, свекольные румяна. Срочно нужны идеи!

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