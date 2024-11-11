«Вкусвилл» открыл первый магазин косметики и товаров для дома «Вкусвилл Красиво»

Это тестовый проект. Развивать его или нет — решат на основе финансовых показателей и обратной связи от покупателей.Первая точка на 44 м² открылась рядом с московским метро «Рассказовка». В её ассортименте — более 1700 позиций, в том числе декоративная косметика, которую «Вкусвилл» раньше не продавал.Пока доля продукции собственных торговых марок «Вкусвилла» составляет свыше 50%. Но в планах также привлечь и помочь с развитием новых производителей — из России, Южной Кореи, Китая и других стран.Консультанты магазина, по словам компании, обучены проводить первичный анализ кожи и подбирать продукцию с его учётом. Для декоративной косметики есть пробники, также оборудована зона для тестирования.Источник фото: «Вкусвилл» — здесь и далее#новости #вкусвилл
Почему не Красивилл?
Я и логотип набросал:
Кусвилл можно для животных еще открыть
Сантехнику ещё надо продавать.
Вкусвилл Красава
Пока доля продукции собственных торговых марок «Вкусвилла» составляет свыше 50%.
Все-таки нашли способ монетизировать просрочку =) Респект!
Все же заманчиво перелить «Бархатные ручки» в новую тару и продавать за оверпрайс
Посоны, набросайте, что там может быть в ассортименте. Ну, например, кислокапустная маска для лица, кефирный крем для рук, свекольные румяна. Срочно нужны идеи!