«Предприниматель должен уметь работать в любых условиях»: основатель «Красное & Белое» — об онлайн-продаже алкоголя, параллельном импорте и возможном IPO

Если вы возьмёте вино за 700 рублей из Италии, Франции, Испании и наше вино за 400 рублей — это небо и земля. Наше будет на две головы выше. <...>
Я считаю, русские предприниматели — лучшие в мире. Когда из России уходили luxury-бренды, они предоставляли возможность продавцам из местных магазинов работать по всему миру. И когда я общаюсь с брендодержателями, они говорят: «Лучше русского продавца нет никого». Меньше требований и лучше продаёт.
Так же и наш предприниматель. Потому что мы росли через асфальт. А тот, кто пророс через асфальт, он точно лучше, чем тот, кто рос в парничке. Если кто-то ещё хочет слой асфальта положить — пожалуйста, пускай катают, я только «за».
Господи, что он несет?!!
Так это по сути драгдилерство
Информацию. А почему ты спросил.
«Красное & Белое» — магазины у дома, а не «алкомаркеты».»
Вот это лицемерие.
Название «Красное & Белое» говорит о том, что оно про Вино & Вино (или Водко), а уж точно не про, например, Мясо & Яйцо
Ну это правда. Беру мороженку, молоко, хлебчик.
Помимо бухла, часто беру там огурцы, яйца, растительное масло, ну и всякая жвачка да мелочь там дешевле, чем почти везде.