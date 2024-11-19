«Предприниматель должен уметь работать в любых условиях»: основатель «Красное & Белое» — об онлайн-продаже алкоголя, параллельном импорте и возможном IPO

Если вы возьмёте вино за 700 рублей из Италии, Франции, Испании и наше вино за 400 рублей — это небо и земля. Наше будет на две головы выше. <...>

Я считаю, русские предприниматели — лучшие в мире. Когда из России уходили luxury-бренды, они предоставляли возможность продавцам из местных магазинов работать по всему миру. И когда я общаюсь с брендодержателями, они говорят: «Лучше русского продавца нет никого». Меньше требований и лучше продаёт.

Так же и наш предприниматель. Потому что мы росли через асфальт. А тот, кто пророс через асфальт, он точно лучше, чем тот, кто рос в парничке. Если кто-то ещё хочет слой асфальта положить — пожалуйста, пускай катают, я только «за».