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Полина Лааксо
Ритейл

«Предприниматель должен уметь работать в любых условиях»: основатель «Красное & Белое» — об онлайн-продаже алкоголя, параллельном импорте и возможном IPO

Тезисы из беседы Сергея Студенникова с РБК.

Студенников. Источник фото: Forbes
Студенников. Источник фото: Forbes

Про позиционирование компании

  • «Красное & Белое» — магазины у дома, а не «алкомаркеты». Доля алкоголя в сети составляет 24%. Остальное — продукты питания, безалкогольные напитки, товары повседневного спроса. Миссия — «поменять отношение людей к алкоголю».

Наш магазин существует только до тех пор, пока он нужен людям. Если он людям не нужен, его не будет. С точки зрения бизнеса мы более успешны, когда человек трезвее, более информирован о том или ином продукте и более ответственно подходит к потреблению. С маргинальным потребителем ты никогда бизнес не сделаешь.

Сергей Студенников

Про регулирование алкорынка в целом

  • Компания выступает за регулирование рынка, но «везде должен быть пинцетный метод, а не ковровые бомбардировки». Полный запрет на алкоголь, например, вынудит часть легальных игроков уйти в нелегальную плоскость». Вопрос, готовы ли законодатели «взять ответственность» за контроль этой плоскости, рассуждает Студенников.

Что такое нелегальная плоскость? Себестоимость одной бутылки у тебя падает раз в пять, если ты не платишь все возможные сборы. То есть с точки зрения денег он становится всё более доступным. А нелегальным производителям какое счастье будет, представьте? Наценка 200%.

Сергей Студенников

Про легализацию онлайн-торговли алкоголем

  • Студенников выступает против продажи алкоголя через интернет. По его словам, непонятно, кто будет проверять возраст: «Курьеры, приносящие вам продукты?»
  • В офлайн-магазинах, например, есть видео- и аудиоконтроль. Если представить, что камеры повесят на курьеров, то «они всегда не будут работать, и у курьера всегда найдётся объяснение почему».
Артур Томилко
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Но производители алкоголя и ритейлеры не поддерживают идею.

Про последствия санкций и роста ставки ЦБ

  • Цены на импортное игристое «ушли за психологическую отметку». Из-за этого приходится сокращать импорт, потому что компания «не может ни физически, ни экономически держать те товары, которые никому не нужны». По мнению Студенникова, в будущем импорт на российском алкорынке «сожмётся до доли процентов». Отечественные производители уже заместили «практически всё, что [стоит] до 1500 рублей на полке».
  • Проблемы с трансграничными расчётами есть — «как и у всех». И попытки их проводить всё больше походят на «мышиную возню», говорит основатель: «Я уже сторонник того, чтобы вообще не было импорта. <...> Вместо того чтобы бизнесом заниматься, ты занимаешься тем, как платежи куда-то закинуть».
  • Выход на иностранные рынки компания не рассматривает. Не готова «психологически», потому что к россиянам за рубежом даже «на бытовом уровне формируется совершенно другое отношение, чем десять лет назад».
  • Рост ключевой ставки Центробанка и проблемы с доступностью финансирования на бизнесе «плохо» не отражаются.

Предприниматель должен уметь работать в любых условиях. Мой дед, которого в 1937 году забрали, по рассказам моей матери, занимался предпринимательством. То есть можно быть настоящим предпринимателем даже в тоталитарный сталинский режим, где была полная нетерпимость во всём обществе к предпринимательству.

Если люди в тех условиях занимались этим, то в наших условиях говорить, что «плохо» [отражается] — извините, смешно. Если ты предприниматель, у тебя нет понятия «плохо». Ты либо делаешь дело, либо не делаешь.

Сергей Студенников

Про возможный выход на биржу

  • К идее провести первичное размещение акций на бирже (IPO) не вернулись. «Зачем инвестору риски IPO? Как мы можем быть ему интересными, если пообещаем максимум 2% доходности?» — заключил Студенников. Давать оценку компании отказался.

Всегда предмет стоит столько, сколько за него дают. Очереди к нам нет, как видите. Значит, нисколько не дают. <...> Вы к бизнесу относитесь как к бизнесу, а я к бизнесу отношусь как к своей жизни. Это просто моя жизнь и всё. Я не отношусь к этому так, что я должен как-то монетизировать эту историю и в гроб все эти монеты унести.

Сергей Студенников

Про качество российского алкоголя

  • На конец 2024 года весь выпускаемый в стране алкоголь «на десять голов выше по качеству того, что было при Советском Союзе». И вводить квоты на российскую продукцию не нужно: «Оно само собой увеличится».

Если вы возьмёте вино за 700 рублей из Италии, Франции, Испании и наше вино за 400 рублей — это небо и земля. Наше будет на две головы выше. <...>

Я считаю, русские предприниматели — лучшие в мире. Когда из России уходили luxury-бренды, они предоставляли возможность продавцам из местных магазинов работать по всему миру. И когда я общаюсь с брендодержателями, они говорят: «Лучше русского продавца нет никого». Меньше требований и лучше продаёт.

Так же и наш предприниматель. Потому что мы росли через асфальт. А тот, кто пророс через асфальт, он точно лучше, чем тот, кто рос в парничке. Если кто-то ещё хочет слой асфальта положить — пожалуйста, пускай катают, я только «за».

Сергей Студенников

#новости #красноебелое

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29 комментариев
Рикардо Бормотухин

Господи, что он несет?!!

9
1
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Филипп Гаврилов

Так это по сути драгдилерство

4
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Nanochat RU

Информацию. А почему ты спросил.

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Mike Espoo

«Красное & Белое» — магазины у дома, а не «алкомаркеты».»
Вот это лицемерие.

7
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Сергей Лукин

Название «Красное & Белое» говорит о том, что оно про Вино & Вино (или Водко), а уж точно не про, например, Мясо & Яйцо

1
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Nanochat RU

Ну это правда. Беру мороженку, молоко, хлебчик.

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Слегка Придурковатый

Помимо бухла, часто беру там огурцы, яйца, растительное масло, ну и всякая жвачка да мелочь там дешевле, чем почти везде.

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