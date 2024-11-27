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Таня Боброва
Ритейл

Бизнес предупредил о возможном подорожании мебели на 15% из-за роста пошлин на фурнитуру из Китая

Отраслевая ассоциация просит Минпромторг обратиться в Федеральную таможенную службу.

  • С осени 2024 года Владивостокская таможня, через которую ввозится около 90% китайской мебельной фурнитуры, начала проводить переквалификацию этого товара. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сообщение Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР).
  • Таможня начала относить технологическую мебельную фурнитуру с круглыми и вращающимися элементами к категории подшипников. В итоге пошлина выросла с нуля до 55,65%, указывает издание.
  • Президент АМДПР и гендиректор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков отметил, что производители «полностью зависят от импортных поставок», в основном из Китая. Глава компании «Алмаз» Сергей Змиевский добавил, что направляющие используются во всех выдвижных частях мебели — повышение пошлин приведёт к росту её стоимости примерно на 15%.

Судите сами: при существующих пошлинах ввезти готовую единицу мебели станет выгоднее, чем произвести её внутри страны. Стоимость производства российской мебели вырастет примерно на 15%, в то же время таможенная пошлина на импорт мебели, в том числе из «недружественных» стран, составляет всего 9–12%.

Александр Шестаков, президент АМДПР
  • По словам Шестакова, АМДПР в ноябре 2024 года попросила Минпромторг обратиться в Федеральную таможенную службу, чтобы прекратить процесс переквалификации мебельных направляющих. Вместе с тем брянская «Мебельград» подала иск против действий Владивостокской таможни.

#новости

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Черномырдэн

Доллар за три дня!

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три дня за долар

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Dan

Чёт про курс новостей нет. Про биток каждый чих обсасывали. А тут 113 за бакс и тишинааааа....

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High Stakes

Курс доллара все также близок к отметке 100. Но есть нюанс.

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neat0n

Думаю, ждут окончания торгов. А то пока пишешь новость, что бакс 112.50, он уже 113. Лезешь менять, проверяешь, а там опять новый цифирь.
Ну, вы поняли.

7
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Андрей

Потому что еще не вечер

1
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Gorbun iz Notr Dama

А кому не похуй, сколько там доллар? Про актуальный курс тугрика и тенге вам тоже новостные заметки нужны?

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