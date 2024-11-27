Бизнес предупредил о возможном подорожании мебели на 15% из-за роста пошлин на фурнитуру из Китая

Судите сами: при существующих пошлинах ввезти готовую единицу мебели станет выгоднее, чем произвести её внутри страны. Стоимость производства российской мебели вырастет примерно на 15%, в то же время таможенная пошлина на импорт мебели, в том числе из «недружественных» стран, составляет всего 9–12%.
Доллар за три дня!
три дня за долар
Чёт про курс новостей нет. Про биток каждый чих обсасывали. А тут 113 за бакс и тишинааааа....
Курс доллара все также близок к отметке 100. Но есть нюанс.
Думаю, ждут окончания торгов. А то пока пишешь новость, что бакс 112.50, он уже 113. Лезешь менять, проверяешь, а там опять новый цифирь.
Ну, вы поняли.
Потому что еще не вечер
А кому не похуй, сколько там доллар? Про актуальный курс тугрика и тенге вам тоже новостные заметки нужны?