Бизнес предупредил о возможном подорожании мебели на 15% из-за роста пошлин на фурнитуру из Китая

Судите сами: при существующих пошлинах ввезти готовую единицу мебели станет выгоднее, чем произвести её внутри страны. Стоимость производства российской мебели вырастет примерно на 15%, в то же время таможенная пошлина на импорт мебели, в том числе из «недружественных» стран, составляет всего 9–12%.