Суд арестовал бизнес и имущество основателя интернет-магазина «Плеер.ру» по иску ФНС

Служба обвиняет его в уклонении от уплаты налогов на 10 млрд рублей.Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Федеральной налоговой службы (ФНС) к ООО «Восход», юрлицу интернет-магазина «Плеер.ру», а также его основателю Алексею Конышеву, пишет РБК.Суд арестовал денежные средства Конышева в размере 9,7 млрд рублей на всех расчётных счетах, включая счета основного юрлица компании.Также ему запрещено производить любые действия с товарным знаком PLEER, автомобилем BMW X7 стоимостью 9,5 млн рублей и 17,7 га земель сельхозназначения стоимостью 750 тысяч рублей во Владимирской области.Налоговая указывает, что за время существования «Плеер.ру» периодически менял юрлица, не меняя при этом структуру, местонахождение бизнеса и персонал. Конышев, оставаясь бенефициаром, «получал деньги на свои счета от ИП, вовлечённых в схему сокрытия выручки и дробления бизнеса».Предыдущее юрлицо «Электрон», под которым работал интернет-магазин, с целью уклонения от уплаты налогов фактически перевело свою финансово-хозяйственную деятельность на «Восход», отмечает ФНС. Так как компания раньше уже переводила бизнес на вновь созданные юрлица, есть «значительная вероятность, что если не наложить арест, она вновь может в короткие сроки поменять организационную структуру и вывести деньги со счетов».Источник: «РИА Новости»Запущенный в 2002 году «Плеер.ру» завоевал популярность благодаря ценам ниже, чем у других, и широкому ассортименту. ООО «Восход» зарегистрировано в 2021 году. «Ъ» отмечал, что Конышев никогда не владел и не занимал никакой должности в этом юрлице. По данным «Контур.Фокуса», в 2023-м компания получила 78,9 млн рублей чистой прибыли при 3,1 млрд выручки.В конце сентября 2024 года «Плеер.ру» сообщил на своём сайте и в соцсетях, что магазин и отдел клиентской поддержки не работают «по техническим причинам». С начала октября, как писал Shopper's, его партнёры и контрагенты стали подавать иски о взыскании задолженности по договорам.В 2018 году «Плеер.ру» уже приостанавливал работу на фоне обысков в московском офисе. В 2019-м суд закрыл магазин на 30 дней после проверки ФНС и ФСБ. Налоговая обнаружила, что компания систематически нарушает законы об обязательном использовании онлайн-касс.#новости #плеерру
Не совсем понятно, с какой радости за долги ООО арестовывают личное имущество директора (или кто он там). А как же ограниченная ответственность?
Есть ещё такое понятие как субсидиарная ответственность
За уголовку заведенную, очевидно же
Он там никто
Странно, он всё знал и сам владел имуществом...
А как же ограниченная ответственность?С пробуждением. Ограниченной ответственности уже давно нет. Теперь есть субсидарная и если господам из ФНС что-то не нравится, то платить заставляют и директора, и учредителя. Точнее, не платить , а нести субсидиарную ответственность и быть ободранным как липка по делам юрлица.
Что абсолютно верно