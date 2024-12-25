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Таня Боброва
Ритейл

«Дикси» открыл первый «ультрамалый» магазин «Дикси Go!» в Санкт-Петербурге

Ритейлер начал тестировать этот формат летом 2024-го в Москве.

  • Торговая точка площадью 90 м² расположена на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщил «Магнит» (ритейлер купил «Дикси» в 2021 году).
  • Особенности формата — близость к потребителю, небольшая площадь 70-110 м² и ассортимент «самых востребованных товаров». Это около 2000 наименований: овощи и фрукты, молочная продукция, готовая еда и кофе навынос и другое. В магазинах есть кассы самообслуживания.
  • Для сравнения, у стандартных «Дикси» средняя площадь составляет 331 м², ассортимент — 6100 наименований.
  • До конца 2024 года «Дикси» планирует открыть ещё два магазина «Дикси Go!» в Ленобласти, в 2025-м — около 70 торговых точек этого формата в Санкт-Петербурге и области.
  • Опрошенные Shopper's эксперты отмечали, что такой формат магазинов привлекает покупателей возможностью быстрой покупки и оптимальным ассортиментом, что позволяет ему конкурировать с экспресс-доставкой. Кроме того, ритейлеры могут быстро открывать магазины из-за небольшой площади и «сравнительно низких капитальных затрат».
Источник здесь и далее: Shopper's
Источник здесь и далее: Shopper's
«Дикси» открыл первый «ультрамалый» магазин «Дикси Go!» в Санкт-Петербурге
«Дикси» открыл первый «ультрамалый» магазин «Дикси Go!» в Санкт-Петербурге
«Дикси» открыл первый «ультрамалый» магазин «Дикси Go!» в Санкт-Петербурге
  • «Дикси» начал тестировать «Дикси Go!» летом 2024 года, открыв три магазина этого формата в Москве и Московской области. Сейчас в этих регионах работает 13 торговых точек.

#новости #дикси

44
11
11
10 комментариев
Pivozavr

Такого мы ещё не пробовали 😃

1
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Агжилик Агжиликов

Намного лучше чем из бумаги. 😊

2
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Андрей Репин

Кайф

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Lisa Hamilton

Удобно, что они добавили только востребованную продукцию, но было бы круто, если бы они не поскупились на пару лишних КвМ

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Влад Борщ

Аналог 7eleven? Прикольно, одобряю.
Есть место где подогреть еду и поесть?

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Михаил Нестряев

Интересный формат магазина. Компактный, с фокусом на быстрые покупки. Главное, чтобы качество продуктов было на высоте))

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Эфир Биторган

У нас в соседнем дворе на пятачке выстроили Пятерочку. С одной стороны удобно, с другой на этом месте должно было быть организовано городское пространство, а не еще один сетевой магазин. Тем более в 300 метрах уже есть два супермаркета.

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