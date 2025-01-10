Логистическая компания Exmail подала иск к «Авито» на 1 млрд рублей из-за закрытия пунктов выдачи заказов

В «Авито» говорят, что партнёрство решили не продлевать в том числе из-за большого числа жалоб на доставку.9 января 2025 года ООО «Группа компаний “Иксмэил”» (Exmail) подало иск к ООО «Кех Екоммерц» («Авито»), следует из картотеки дел. Сумма иска составляет около 1,1 млрд рублей, его детали не приводятся.Представитель Exmail уточнил «Ведомостям», что поводом для заявления стало закрытие проекта пунктов выдачи заказов «Авито» через логистического оператора.По словам гендиректора Exmail Андрея Волкова, иск — вынужденная мера, а одностороннее прекращение сотрудничества со стороны «Авито» ударило не только по компании, но и по франчайзи. Обязательства по договору исполняли «надлежащим образом».«Авито» открыл в регионах первые собственные пункты выдачи заказов совместно с Exmail в апреле 2022 года. Летом 2024-го сервис начал «сворачивать сотрудничество», пишет газета. При этом Exmail «выполнила свои обязательства и обеспечила доставку всех заказов».В «Авито» заявили изданию, что узнали об иске на днях, юристы уже подключились к его изучению. По словам компании, сотрудничество с Exmail официально завершилось 15 октября 2024 года и было запланированным. В сентябре «Авито» получил от Exmail письменное подтверждение об отсутствии претензий.Последнюю посылку, которая была в транзите у логистического оператора, получатель принял в декабре 2024 года, после чего Exmail «в полном объёме получил вознаграждение».По словам «Авито», сервис решил не продлевать партнёрство в том числе из-за большого количества жалоб пользователей о повреждениях и утерях посылок — на 30% выше среднего показателя. При этом компания несколько раз переносила сроки расторжения контракта по просьбе Exmail, чтобы оператор смог «комфортно найти нового партнёра».Источник: «Авито»#новости #exmail #авито
Классный пункт был, примерка, все отлично. Возврат можно оформить. Авито зажравшиеся монополисты. Ввели комиссии. Блокируют объекты аренды, банят аккаунты. Бойкот им.
Авито давно стало национальным российским безстыем образцом жлобства и хамства , но увы, побороть этого " идола" можно только "всем миром". Массовые жалобы в надзорные органы и на российского владельца и на двух иностранных "непричемышей" . искренне надеюсь, что контору оштрафуют
Да мне тоже аккаунт 10 летний забанили низачто. И даже написать не могу. Хотя я вообще ничего не публиковал последний месяц.
Бойкот? На Юлу пойдешь?
Да по сути не в этом дело, они поздно запрыгнули в этот поезд, так и останутся просто доской объявлений,бывший коллега из Яндекса к ним убежал, через пару лет прибежал обратно 😁🤣
Exmail — худшее, что может быть в плане ПВЗ и доставки.
В Санкт-Петербурге — единицы, которые рандомно размещены по всему городу в крайне неудобных местах.
Руководство Авито приняло верное решение.
Авито Доставка сейчас крайне удобна и оперативна.
Осталось убрать DPD.