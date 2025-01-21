Госдума ужесточила наказание за продажу детям табачной продукции и вейпов

Штрафы для физлиц составят до 300 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн.Депутаты приняли во втором и сразу третьем, окончательном чтении поправки в КоАП, которые ужесточают ответственность за продажу детям табачных изделий.Документ повышает штрафы за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для её потребления или сырья для производства.Для физлиц штрафы составят до 300 тысяч рублей (сейчас — до 60 тысяч), для должностных лиц — до 700 тысяч рублей (сейчас — до 300 тысяч), для юрлиц — до 2 млн рублей (сейчас — до 600 тысяч).Также вырастут штрафы за несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачной или никотинсодержащей продукцией, сырьём для производства, кальянами, устройствами для потребления. Для граждан — до 10-20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30-50 тысяч, для юрлиц — до 90-120 тысяч, пишет «Интерфакс».Полный запрет на продажу вейпов несовершеннолетним действует в России с сентября 2023 года. Тогда же Госдума запретила розничные продажи на ярмарках, выставках, в онлайне и через автоматы. В декабре 2024-го депутаты приняли поправки в Уголовный кодекс о наказании за повторную продажу вейпов детям.#новости #законы
Тем временем прибыль всех табачек:
По старинке, кого-нибудь попросят
Вроде написано Штрафы для физлиц составят до 300 тысяч рублей
Хорошо, если попросят, а не "попросят" в темном переулке)))
Это хорошо что запрещают курить детям, это же вредно
Реально вредно? Вот так открытие!
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