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Полина Лааксо
Ритейл

«Севергрупп» Алексея Мордашова заинтересовалась покупкой всего бизнеса «Азбуки вкуса» — «Ведомости»

Стороны отказались от комментариев.

  • О переговорах знают три источника газеты, близкие к обеим компаниям. «Азбуке вкуса» принадлежат 103 одноимённых супермаркета, 59 мини-маркетов «Азбука Daily» и кулинарное производство в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Владельцы бизнеса рассчитывают получить от продажи около 40 млрд рублей, говорит собеседник «Ведомостей». Опрошенные ими аналитики оценивают активы в 25-40 млрд рублей в зависимости от мультипликаторов и отчётности за 2024 год, которую «Азбука вкуса» ещё не публиковала. По данным газеты, выручка за первое полугодие составила 48 млрд рублей, а чистая прибыль — 760 млн рублей против 830 млн рублей убытка за тот же период 2023-го.
  • У «Севергрупп» уже есть активы на рынке ритейла. В 2019 году она купила 42% акций сети гипермаркетов «Лента» за $729 млн, позже увеличив долю почти до 80% (текущую структуру акционеров не раскрывают). В 2022 году «Лента» приобрела сервис доставки продуктов «Утконос» за 20 млрд рублей, а в 2023 году — сеть «Монетка».
Источник: «Ведомости», «Азбука вкуса»
Источник: «Ведомости», «Азбука вкуса»
  • В 2021 году источники The Bell сообщали, что покупкой «Азбуки вкуса» интересуется «Яндекс», чтобы обеспечить «синергию» с «Яндекс Лавкой». Позже он отказался от идеи.
  • С 2024 года управляющее «Азбукой вкуса» ООО «Городской супермаркет» входит в перечень экономически значимых компаний.
Источник фото: «Продукт Медиа»
Источник фото: «Продукт Медиа»

#новости #севергрупп #азбукавкуса

1
11 комментариев
Егор Егоров

Элька, ты что разошлась, у тебя сегодня заседание, иди готовься)

2
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Элька 21%

Да чё там готовиться, как Фюрер намекнул - так и будет

1
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Элька 21%

Интересно, этих тоже разведут, как того скуфа, который потом аж ломился в офис, как Нео в то здание, где агенты держали Морфиуса в заложниках в первой части Матрицы?

2
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Boby Fisher

😄 четко базу выдал

1
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Connecting Ppl

Мордашевские жулики лучше бы вложили деньги в завод и особенно в очистку воздуха, рабочие и горожане мрут как мухи.

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Элька 21%

Проблемы индейцев шерифа не е-ут
Если в стойле на самих себя нас-ть, с чего это вдруг барину заботиться о холопах?

2
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Элька 21%

На сколько десятков процентов там упала прибыль у Северстали за последние 3 года?

Кормовая база уменьшается походу, все вдруг "заинтересовались" ретейлом и где реальный кэшфлоу.

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